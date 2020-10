Navalnyj ve frontálním mediálním útoku. Putin mu nestačil

Dvanáct milionů a sedmatřicet tisíc. To je rozdíl ve sledovanosti dvou rozhovorů na YouTube. Sice je pravda, že první byl zveřejněn před třemi dny a druhý před dvěma, ale za čtyřiadvacet hodin se vzdálenost mezi nimi vyrovnat nedá. Komentář Praha 6:29 10. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský opoziční politik Alexej Navalnyj se svým synem Zacharem | Zdroj: ČTK/AP

Dvanáct milionů zhlédnutí – a ve chvíli, kdy tento komentář slyšíte nebo čtete, je toho bezpochyby více – získal rozhovor s Alexejem Navalným a jeho ženou Julií, který natočil v délce téměř dvou a půl hodiny idol ruské mládeže, vloger Jurij Duď. Druhý údaj patří k rozhovoru, který pro TASS udělal Vladimir Putin. Nebe a dudy. Putin netáhne, Navalnyj láká.

Není divu. Alexej, Julie a Jurij jsou inteligentní, stále ještě mladí, vtipní lidé, kteří mezi sebou mluvili úplně normálně. Manželé vyprávěli sebemenší detaily toho, co se jim přihodilo v uplynulých dramatických týdnech po Navalného otrávení. Putin naopak působí jako paranoidní zombie.

Měl hovořit o rodině, ale v podstatě o ní neřekl nic. Jen to, že má vnoučata. Kolik jich je, jak se jmenují, jsou to chlapci nebo děvčátka, to se říct nesmí, jde o státní tajemství. Putina již samotné otázky rozčilily natolik, že novináře okřikl: „Co mi tady chrochtáte?“ Jediné, co o sobě prezident prozradil, bylo, že přestal pít pivo, protože mu z něj roste pupek.

Gerhard Schröder placen Putinem

Souboj na dálku mezi ruskou hlavou státu a mužem, který by jednou chtěl místo Putina sedět v Kremlu, pokračoval Navalného frontálním mediálním útokem. Už předtím poskytl velký rozhovor časopisu Der Spiegel, pokračoval v interview pro Jurije Dudě a ve stejnou dobu se objevil i v příslušných rubrikách ruského vysílání BBC a ruského serveru Mediazona. Pak otiskl velký rozhovor s Navalným i německý bulvární list Bild.

Nikde si ruský opozičník nebral servítky. Všude potvrzoval svůj záměr po ukončení rehabilitace vrátit se do Ruska a pokračovat v politické činnosti proti Putinovu režimu. O Putinovi a jeho okolí uvedl: „Jsou to psychicky nemocní lidé a peníze a moc z nich udělaly ještě větší a mnohem nebezpečnější šílence.“

Na otázku, zda nemá obavy o svůj život, pokud se mu podaří vrátit do Ruska, odpověděl: „Putin se stále více podobá Lukašenkovi a v Bělorusku se lidé začali ztrácet před mnoha lety. Můžou se přihodit různé věci. Já to ale nekontroluji, tak nemá smysl se tím zabývat.“

Trochu komický důsledek má Navalného interview pro Bild. List totiž žaluje někdejší německý kancléř Gerhard Schröder, který je už dlouho placen Putinem jako předseda dozorčí rady ruské ropné společnosti Rosněfť. Schrödera nazval Navalnyj Putinovým poslíčkem a vyjádřil domněnku, že mu ruský prezident kromě oficiálního platu dává další peníze bokem. Exkancléř žaluje list Bild za to, že toto tvrzení zveřejnil.

Ruské úřady mezitím dospěly k tvrzení, že Navalného otrávili Němci. Plyne to z prohlášení šéfa ruské rozvědky Sergeje Naryškina.

Autor je komentátor Práva