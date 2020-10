Navalnyj versus Putin v další fázi

Vynechává mu zatím hlavně tělo. Jinak je skoro stejně ostrý jako před otrávením. Proto přešel boj na dálku mezi Navalným a Vladimirem Putinem do nové fáze. Aktivní jsou tentokrát obě strany. Dokud se přímo nezapojil do bitky Navalnyj, vozil se Kreml po té zemi, která ho zachránila a momentálně hostí.

Ruské ministerstvo zahraničí v několika prohlášeních obvinilo Německo z provokací vůči Moskvě. Zpochybnilo, že by byl Navalnyj skutečně otráven, a rozvádělo úvahy o tom, že od začátku šlo o plánovanou operaci Západu proti Rusku. Do toho oznámil vysoký státní úředník, že orgány zachytily na území Ruské federace žehličky západní výroby, které v sobě měly odposlech.

Není divu, že Navalnyj, kterému se vrátil jeho obvyklý sarkasmus, řekl v obsáhlém rozhovoru v časopise Der Spiegel, že z Kremlu brzy přijde zpráva, že mu novičok vpravila do organismu osobně Angela Merkelová. Ani tento modus není čirou fantazií. Vždyť předseda ruské Státní dumy Vjačeslav Volodin, obvinil Navalného, že je nestoudný ničema, který nezná vděčnost vůči Putinovi, který mu prý osobně zachránil život.

Já se nebojím

Volodin měl ihned vysvětlení: je to tím, že Navalného řídí tajné služby a vlády západních zemí! V mžiku se stejné nařčení objevilo v oficiálním vyjádření Kremlu z úst Putinova mluvčího Dmitrije Peskova. Jen upřesnil, že Navalného rozpracovávají hlavně instruktoři ze CIA.

Tyto hlasité reakce se objevily především proto, že Navalnyj v rozhovoru bez váhání řekl, že za jeho otrávením musí stát Putin, protože nikdo jiný by nemohl vydat rozkaz k použití novičoku.

Peskov dštil oheň a síru. Prý jsou Navalného výroky na Putinovu adresu urážlivé, bezdůvodné a nepřípustné. Chce se jen údajně dostat na roveň Putinovi, ale Putin má proti sobě jinou, reálnou opozici. A tím uzavíráme téma Navalnyj, a už se k němu nikdy nevyjádříme, řekl Peskov.

Byly to poněkud komické výroky, protože oficiální opozice je tvořena Komunistickou stranou Ruské federace, nacionalistickou Liberálně-demokratickou stranou Ruska a beztvarou stranou Spravedlivé Rusko. Na sociálních sítích se okamžitě objevila fotografie tří předsedů těchto subjektů, kteří sedí vedle sebe na nějakém jednání a tváří se jako senilní členové Brežněvova politbyra.

Navalnyj se z Berlína okamžitě ozval a oznámil, že Peskova zažaluje, přičemž bude žádat uvedení důkazů o své spolupráci se CIA v prime time ruských televizních kanálů.

A že do Ruska se vrátí okamžitě po rehabilitaci. „Kdybych se nevrátil, znamenalo by to, že Putin dosáhl svého. Moje práce je teď být chlapem, který se nebojí. A já se nebojím!“ řekl Navalnyj.

