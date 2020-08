Navalnyj je ze hry, ruský lídr protestů by chyběl

Ruská generální prokuratura oznámila, že nevidí důvod k zahájení trestního řízení ve věci Alexej Navalnyj. Co se stalo opozičnímu politikovi, vědí diváci, čtenáři a posluchači politického zpravodajství bezmála na celém světě. Po otrávení neznámou látkou, které se přihodilo na Sibiři, je v berlínské klinice Charité. Komentář Moskva 6:29 29. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Navalného případ je pouze dalším v řadě podobných kauz, které končily buď smrtí, anebo těžkými následky pro opoziční novináře, aktivisty či politiky. | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Ruské ministerstvo zahraničí uvedlo, že pro Kreml by nebylo otrávení Navalného výhodné. To zní tak, že kdyby výhodné bylo, pak by ho ruská státní moc otrávila. Jenže Navalného případ je pouze dalším v řadě podobných kauz, které končily buď smrtí anebo těžkými následky pro opoziční novináře, aktivisty či politiky.

Politoložka Jekatěrina Šulmanová k tomu poznamenala: „Jestliže neprošetříte předchozí případy, pak budete obviňováni z každého dalšího, který se stane.“

To je přesně situace, do které se po prohlášení generální prokuratury, že se nic šetřit nebude, dostal Kreml. V ruském veřejném prostoru v těchto dnech často citují aforismus, jehož autorem je Stanisław Jerzy Lec: „Je ostudné podezřívat, když si je člověk jistý.“

Publicista Alexandr Něvzorov upozornil, že pokud Navalnyj vyjde z kómatu, může to být člověk s úplně jinou osobností. Není to strašení. Německý profesor Uwe Janssens v rozhovoru pro Die Welt nazval mezi možnými následky dlouhodobé kóma, nebo trvalé těžké postižení, které nedovolí Navalnému samostatně existovat a komunikovat s ostatními lidmi.

Schopný lídr je klíčový

Kdyby se ale úplně zotavil, bude mít od lidí blízkých Kremlu připraveny zabijácké finanční požadavky. Už teď by musel zaplatit masokombinátu Družba národů 3,3 milionu rublů jako následek prohrané soudní pře.

Dalších 88 milionů rublů bude po Navalném chtít Putinův člověk na špinavou práci Jevgenij Prigožin, což je výsledek dalšího soudu.

Tady je nutná poznámka, že vyhrát jakoukoli při je pro Navalného nemožné, protože soudcové se neřídí zákonem, ale rozhodují v souladu s vůlí vyšších míst. Prigožin chce, jak uvedl, „svlíknout a vyzout“ Navalného a jeho spolupracovníky.

Je tedy tento opozičník pro Vladimira Putina skutečně tak nebezpečný, že ho bylo třeba odklidit? Na první pohled nikoliv. Systém ho dokonale izoloval od reálné politické moci, nesmí založit stranu, ani se účastnit voleb.

Politoložka Taťána Stanová dodává: „Navalnyj prostě uvnitř systému není, tudíž nepředstavuje volební problém. Navíc proti němu působí jeho dobře známé nedostatky, autokratičnost a netolerance k protivníkům. Důvěra k Navalnému se pohybuje kolem 2 až 4 procent, kladně se k jeho činnosti staví pouze 9 procent dotázaných, záporně pak 25 procent.“

Jenže Bělorusko těchto dnů ukazuje, jak je klíčový schopný lídr v okamžiku, kdy se masové protesty zastaví a lidé nevědí, co dál. V Bělorusku takový lídr není. V Rusku by se jím mohl stát Navalnyj. Teď je ze hry.

Autor je komentátor Práva