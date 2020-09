Vztah na dálku dvou hlavních aktérů ruské konfrontace, Vladimira Putina a Alexeje Navalného, prošel v uplynulém týdnu vývojem. Navalného stav se natolik zlepšil, že ho nakonec propustili z berlínské kliniky Charité do rodinné péče. Putin mezitím, jak informoval list Le Monde, stihl sdělit francouzskému prezidentovi Macronovi, že Navalnyj je bezvýznamný bloger. Komentář Moskva 6:29 27. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Putina se Navalnyj mohl novičokem otrávit sám. | Zdroj: ČTK/AP

Podle Putina Navalnyj pronásleduje ruské úředníky, porušuje zákon, je buřič a jed novičok si mohl vzít sám. Le Monde informoval, že Macron Putinovi neuvěřil.

Navalného nominovali na Nobelovu cenu míru. Za pár dnů byl nominován na stejnou cenu Putin. Nechce zůstat pozadu. Ale Navalného oblečení, v němž byl ve chvíli, kdy byl v Rusku otráven, Moskva nevrátí, i když o to majitel svršků veřejně požádal.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Alexandr Mitrofanov: Kreml válčí s Navalným, objevil se protikandidát

Kreml tvrdošíjně odmítá zahájit trestní stíhání ve věci Navalného otrávení, takže oblečení jako důkaz potřebovat nemůže. Nejznámější ruský karikaturista Sergej Jolkin nakreslil obrázek, na kterém si Navalného kalhoty zkouší Putinův mluvčí Dmitrij Peskov a tričko Putin.

Ministerstvo zahraničí Ruské federace prohlásilo, že Navalnyj nemohl být v Rusku otráven novičokem, protože Sovětský svaz ani Rusko nic takového nikdy nevyvíjelo, ani nemělo.

Politicko-mystická organizace

Jeden z tvůrců novičoku Vil Mirzajanov ihned zveřejnil dokument z roku 1990, v němž se hovoří o bojové otravné látce novičok 5. To Kreml přebít nemůže. Udělal ale, na co má: Navalnému zabavil byt 3+1 v paneláku o ploše 78,5 metru čtvrtečních. A obstavil mu bankovní konta. To všechno v době, kdy politik byl v kómatu.

Formálně jde o splnění soudního příkazu po procesu, v němž Navalnému a jeho spolupracovníkům nařídili zaplatit mnohamilionové pokuty. V Rusku ale není tajemstvím, že v podobných případech soud jen plní pokyny, které dostává z vysokých politických míst.

Absurdita chování ruské strany, která je závislá na rozhodnutích Vladimira Putina, stále víc prohlubuje rozpor mezi Kremlem a Západem včetně těch zemí a politických činitelů, kteří se snažili za každou cenu vyjít Putinovi vstříc. Nesmyslnost ruské pozice ale natolik bije do očí, že už nemohou důvěryhodně hájit prokremelské postoje.

Rafinovanější je však jiný postup. Politolog Valerij Solověj, který proslul svými insiderskými informacemi, se chce stát vůdcem opozice místo Navalného a nevylučuje prezidentství jako svůj cíl. Solověj řekl, že zastupuje skupinu v Kremlu, která na rozdíl od jestřábů nechce válku. Kromě toho uvedl, že ho chrání všemocná mezinárodní politicko-mystická organizace, která je proti Putinovi a které se Putin oprávněně bojí.

Sám se označil za liberálního ruského nacionalistu. Tvrdě odmítl, že by jako prezident vrátil Ukrajině Krym, protože podle něj je spravedlivé, že Krym byl anektován. Dříve Solověj hájil velikost Stalina. Zní to jako výplod nezdravého mozku, ale když jde o Rusko, je nutné i tento výjev vzít vážně na vědomí.

Autor je komentátor Práva