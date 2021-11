Co provádí Putinův režim Navalnému v ruském koncentráku

Alexej Navalnyj má narozeniny 4. června. Podle rozhodnutí ruského soudu je hlavní opozičník už řadu měsíců v trestanecké kolonii IK-2 v městě Pokrov Vladimirské oblasti. Dárek k letošním pětačtyřicátinám mu tak mohla připravit jen administrace kolonie. Angažovala dva vězně, kteří sestříhali filmeček a ten pak promítli v den Navalného narozenin, přičemž účast vězňů na promítání byla povinná. Komentář Praha 9:00 7. listopadu 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alexej Navalnyj | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Z filmečku se dozvěděli, že Navalnyj buď je sám gay, anebo gaye kryje, a tak musí být v kolonii zařazen do kasty páriů.

Žádné důkazy ve filmečku nebyly, jen sestříhané záběry Navalného stojícího s nějakým člověkem, který byl pak uveden jako homosexuál, a byly promítnuty porno záběry pohlavního styku mezi dvěma muži. Podle ruských zvyků patří takoví vězňové mimo okruh „poctivých“ muklů, nesmí s nimi nikdo mluvit ani se nacházet vedle nich.

Tato a další fakta zazněla ve výpovědích bývalých Navalného spoluvězňů, kteří se rozhodli po propuštění promluvit pro nezávislou televizi Dožď, kterou Kreml již před časem zařadil mezi cizí agenty. Obrázek, který z reportáže vysílané ve čtvrtek vyplynul, je následující.

Morálně a psychicky zlomit

Před přivezením Navalného do kolonie v ní byl vytvořen speciální oddíl, do něhož byl zařazen. Kromě dvou cizinců, Palestince a Ázerbájdžánce, kteří se nespikli s bachaři, zbytek tvořili buď spolupracovníci administrace z řad vězňů, anebo páriové, kteří museli splnit všechno, co jim kdokoli nadřízený řekne.

Ázerbájdžánec Nariman Osmanov, kterého pak Rusko vyhostilo a který z obav před Putinovými tajnými odjel do Gruzie, byl tím člověkem, který kontaktoval Dožď a vypovídal na kameru otevřeně.

Páriové dostávali a plnili úkoly, které měly za cíl morálně a psychicky zlomit Alexeje Navalného, když bylo fyzické násilí vůči němu zakázáno shora kvůli obavám z mezinárodního skandálu.

Kamkoli chtěl Alexej jít, před ním a za ním se okamžitě těsně ocitli dva muži, kteří mu v tom bránili. Stejně tak ve vzdálenosti jednoho metru sedávali před ním na toaletě při vykonání velké potřeby, nebo byli nalepeni na záda při močení.

Navalnému mnoho nocí za sebou bránili, aby usnul. Vedle něj se totiž položil pária a celou noc vydával zvuky: kašlal, kýchal, říhal, vypouštěl větry, plival, smrkal, s příslušným zvukovým doprovodem onanoval a podobně.

Později místo vedle Navalného obsadil vězeň, o kterém Alexejovi řekli, že má otevřenou formu tuberkulózy. Byla to však lež. Navalného také stále provokovali, aby se začal prát, což by mu okamžitě vyneslo prodloužení trestu.

Slouží mu ke cti, že se drží. Jen mučitelům měl říct, že jednoho dne budou před ním utíkat okny. Pokud se někdy skutečně z Putinova koncentráku dostane ven a pokud se někdy dostane k moci, stěží z něj bude přesvědčený humanista vůči těm, kteří způsobili jeho útrapy.

Autor je komentátor serveru novinky.cz