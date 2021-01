Rusko ukáže, jestli stojí o Navalného

Ruská policie zatýkala lidi, kteří se podle ní určitě zúčastní sobotní protestní akce proti Navalného zatčení, které následovalo po jeho zadržení na letišti a tragikomickém „soudu“ přímo na policejní stanici s porušením řady platných ruských zákonů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý komentář Alexandra Mitrofanova

Na policii se mimo jiné ocitli Navalného mluvčí Kira Jarmyšová, Ljubov Sobolová, druhá nejvýraznější politická tvář z Navalného týmu, a Georgij Alburov, který byl spoluautorem Navalného filmu o Vladimiru Putinovi, jeho korupčních čachrech, milenkách a paláci.

Toto video dosahuje mimořádného počtu zhlédnutí. Během dvou dnů to bylo 47 milionů. Ve chvíli, kdy tento komentář posloucháte nebo čtete, je toto číslo nepochybně vyšší. I na základě tohoto filmu se v Rusku zvedla vlna apelů k účasti na protestu 23. ledna, který má proběhnout po celé zemi.

Kreml důrazně odrazuje Navalného příznivce od protestů. Apeluje na rodiče, aby své potomky nepustili Číst článek

Vyzval k němu sám Navalnyj, než byl odříznut od komunikačních kanálů. Aktivně se zapojili především zástupci té kultury, která je populární mezi mladými Rusy. A ruský TikTok toto téma v podání teenagerů, s videi, jak se ve škole sundává portrét Putina a na jeho místo se dává Navalnyj, doslova zaplavilo. Až musel ruský stát důrazně žádat čínský TikTok, aby tomu zamezil.

Důvody, proč by mohlo na protestní akci vyjít do ulic více Rusů včetně těch, kteří Navalného názory nemusí sdílet, shrnul na twitteru uživatel Kirill Levčenko. Má dost toho, že jeho dceru v první třídě nutí pochodovat a učit se nazpaměť sovětskou Kaťušu; že jeho matka má žebráckou penzi; že mu policie bezdůvodně prohledala byt a odcizila techniku; že v jeho Novosibirsku staví most, za jehož užívání budou řidiči platit Putinovu kamarádovi Rotenbergovi.

Že jeho tchyně v malé vesnici přichází o svou prodejnu kvůli ruskému EET, z něhož tyjí oligarcha Usmanov a Putinův kamarád Čemezov; že rezidence novosibirského gubernátora má zaveden plyn, zatímco obyvatelé nemohou dýchat kvůli spalování nekvalitního uhlí; že děti nelze kvalitně léčit a jen návštěva pediatra je spojena s dvouhodinovým stáním ve frontě; že ceny potravin rostou násobně rychleji než mzdy; že Putin nechává vraždit občany vlastní země a vězní své odpůrce.

Navalnyj se proto nevrátil do Ruska jako blázen, který se chtěl obětovat. Sám řekl, že šlo o racionální volbu. Poté, co se stal světoznámým politikem, má větší šanci přežít do chvíle, kdy se bude lámat chleba. Pokud se mu to podaří, bude jedním z těch, kteří se přihlásí o ruskou nejvyšší funkci po Putinovi. Jen nikdo neví, kdy a zda vůbec se to stane.

Sobota napoví, jestli Rusko o Navalného stojí.

Autor je komentátor serveru novinky.cz