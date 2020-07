Šéfžalobce Zeman v kauze premiéra veřejný zájem přehlíží jak družstevní lány

Šéf žalobců Pavel Zeman oznámil, že nepodá správní žalobu proti rozhodnutí středočeského krajského úřadu, který zrušil 200tisícovou pokutu Andreji Babišovi. Premiér ji vyfasoval od úřadu v Černošicích, jenž dospěl k závěru, že Babiš dál ovládá média spadající pod holding Agrofert a porušuje tak zákon o střetu zájmů. Zeman, jak řekl jeho mluvčí, „nenašel závažný veřejný zájem“ v kauze podezření, že Babiš má pod palcem velkou část mediálního trhu. Komentář Praha 6:29 11. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman svým krokem důvěru nevyvolává. | Foto: Anna Vavríková | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Nelze se ubránit dojmu, že tentokrát se nejvyšší státní zástupce po veřejném zájmu až tak usilovně nepídil. Vždyť jestliže šéf nejsilnější strany a vlády skutečně ovládá třetinu médií, tak to je věc veřejného zájmu nejtěžšího kalibru. Což ostatně konstatoval i Ústavní soud při posuzování stížnosti prezidenta na novelu zákona o střetu zájmů, kdy v rozsudku přímo říká, že oddělení mediální a politické moci je legitimním veřejným zájmem.

Právě tak je nemožné, aby veřejným zájmem nebyla ochrana svobodné a rovné soutěže politických sil, zakotvená v ústavě: a která je zásadně narušena, pokud se v rukou jednoho ústavního činitele koncentruje politická moc a moc mediální v takové míře, že do soutěže vstupuje zásadně zvýhodněn. Spor o konflikt zájmů Andreje Babiše je od počátku sporem o to, co je společensky žádoucí a přijatelné. Tedy zase – veřejný zájem par excellence.

Černošický úřad ve své správní žalobě vycházel z podnětu české pobočky organizace Transparency International. Ta objevila ve slovenském registru skutečných majitelů, že Andrej Babiš je zde veden jako zakladatel dvou svěřenských fondů, do kterých vložil Agrofert. A zároveň jako jeden z konečných uživatelů výhod činnosti Agrofertu.

„My jsme díky slovenskému registru přinesli důkaz, že Andrej Babiš Agrofert stále ovládá a je jeho skutečným majitelem,“ tvrdil v rozhovoru pro Respekt šéf Transparency International David Ondráčka a dodal: „Ve fondech jsou ještě další čtyři lidé. Babišova manželka Monika a tři právníci Agrofertu. Ale Babiš mezi nimi má výsadní postavení, může kohokoliv z nich sám odvolat a přitom je neodvolatelný.“

Důvěra v právo

Když Středočeský kraj pod vedením političky ANO Jaroslavy Pokorné Jermanové rozhodnutí Černošic zrušil, tak argumentoval, že chybí důkazy o tom, že by Babiš jakkoliv svěřenské fondy ovlivňoval.

Nejde ale přece o to, zda lze premiéra chytit za ruku při ovlivňování fondů a do nich dosazené manželky. Ale zda jejich založením a konstrukcí, která mu ovlivňování umožňuje, dostatečně vyhověl, nebo nepřípustně obešel zákon o střetu zájmů.

Odpověď na tuto otázku ale může v labyrintu právních kliček nalézt jedině soud. A šéfžalobce Zeman teď nerozhodoval o tom, zda Andrej Babiš je či není ve střetu zájmů. Ale jestli svou žalobou posune zásadní politický problém země a jejího demokratického fungování tam, kam jedině patří – k nezávislému soudnímu projednání.

Tím, že tak neučinil a přehlédl veřejný zájem jako širé družstevní lány, rozhodně Pavel Zeman neposílil důvěru lidí ve spravedlivý stát, ve vymahatelnost práva a rovnost před zákonem.

Což asi není směr, jímž by se měl ubírat jeden z nejvyšších garantů spravedlnosti, jemuž vyjadřovali podporu statisíce demonstrantů v ulicích.

Autor je publicista