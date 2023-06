Jak se hnutí ANO Andreje Babiše ocitá na šikmé dezinformační ploše

Česká společnost je překvapivě odolná vůči konspiračním a dezinformačním příběhům. Ale hnutí ANO se teď zřejmě rozhodlo tento příznivý stav zvrátit. Jak ukazují výsledky unikátního průzkumu Českého rozhlasu, institutu SYRI a Sociologického ústavu Akademie věd, silných příznivců konspirací je v Česku jen šest procent, zatímco silných odpůrců 17 a mírných odpůrců dalších 20 procent. Komentář Praha 16:30 19. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Povedlo se nám zabránit kvótám a Rakušan teď odsouhlasil návrh, který jsme odmítli,“ řekl Babiš na mimořádné schůzi k tématu ve Sněmovně | Foto: Jan Handrejch | Zdroj: Právo / Profimedia

I při podrobnějším pohledu na konkrétní témata vychází česká společnost dobře. Což potvrdil i nedávný mezinárodní průzkum Globsec Trends, který porovnával názory lidí v zemích Visegrádu, v Pobaltí a na Balkáně.

Nyní ovšem vystoupil Andrej Babiš a poslanci hnutí ANO se sérií dezinformací na staronové téma migrace. Záminkou je předběžná dohoda ministrů vnitra EU na nových migračních pravidlech.

„Povedlo se nám zabránit kvótám a Rakušan teď odsouhlasil návrh, který jsme odmítli,“ řekl Babiš na mimořádné schůzi k tématu ve Sněmovně. „Zradil naši zemi,“ dodal. Fakta jsou taková, že kvóty na přerozdělování uprchlíků v návrhu nejsou.

„Budeme plovoucí ostrov migrantů, kteří se k nám budou valit,“ varovala poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. Bez komentáře.

Úroveň Roberta Fica

ANO rovněž obvinilo ministra Víta Rakušana, že pro dohodu hlasoval tajně a bez mandátu.

Skutečnost je taková, že o migrační dohodě se složitě jedná osmým rokem, významně se posunula vloni za českého předsednictví, finální návrh byl znám několik týdnů a konečná podoba se velmi blíží nejen představám vlády Petra Fialy, ale i pozici kabinetu Andreje Babiše z roku 2020.

Tedy bez kvót a zemím, které čelí největšímu přílivu migrantů (Itálie, Řecko), se bude pomáhat finančně, personálně nebo technicky. Česko bude mít nyní výjimku, protože přijalo statisíce uprchlíků z Ukrajiny.

Antropoložka Marie Heřmanové spolupracující na projektu Českého rozhlasu upozorňuje, že lidé náchylní věřit konspiračním a dezinformačním příběhům jsou běžnou součástí zdravé demokratické společnosti, protože toto antisystémové jádro tvoří protestní hlas, který by měl ve veřejném prostoru zaznívat.

Problém ale může nastat, když se toto jádro začne rozrůstat. A přesně k tomu nyní přispívá nejvyšší vedení ANO svými dramatickými výroky bez opory ve faktech.

Něco podobného se děje na Slovensku, které čelí intenzivní kremelské propagandě a stejné dezinformace tam šíří významná politická síla – Smer expremiéra Roberta Fica. Slovenskou společnost to rozkládá, ovšem Fico má díky brutální kampani nejvyšší podporu před předčasnými volbami v září.

Babiš zjevně vycítil téma, na němž by mohl získat voliče – na úkor hnutí Tomia Okamury. Vystoupení členů obou stran ve Sněmovně k migraci jsou zaměnitelná.

„Děkujeme za tohle téma, pojedu to celou kampaň do evropských voleb,“ řekl ve Sněmovně Babiš.

To je přesně úroveň zmíněného Roberta Fica, který odhodil všechny zábrany v kampani, díky níž by chtěl být po volbách ve vládě a zachránit se před trestním stíháním. Jenže do koalice jsou s ním ochotni jít jen místní fašisti.

Ne že by dříve nebyly vidět náznaky, ale nová strategie Andreje Babiše teď přivádí hnutí ANO na šikmou plochu.

Autor je zástupce šéfredaktora deníku Právo