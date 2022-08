Upustit ventil, to je poslání sněmovny

Iniciativa hnutí ANO vedoucí ke sněmovnímu hlasování o nedůvěře vládě Petra Fialy nepřekvapuje tím, že přišla, ale opatrností, s jakou byla prezentována. Ještě nedávno šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová pouze nesměle připouštěla, že pokud někdo z kolegů přijde s tímto návrhem, tak ona jej podpoří. Komentář Praha 16:30 29. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéfka poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová uvedla, že návrh o hlasování podpoří | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Babišovci se patrně dlouho bránili představě, že podobně jako Jiří Paroubek v roce 2009 budou během českého předsedání Evropské unii za kazisvěty.

Nakonec je ale nejspíš přesvědčily dvě okolnosti. Nejvíc ta vnější. Koalice má spolehlivou většinu 108 mandátů, takže s největší pravděpodobností hlasování přežije.

Sice i pád Topolánkova kabinetu před třinácti lety byl překvapením, ale dnes i přes nespokojenost části poslanců ODS s možnou daní z nečekaného zisku a přes reptání Pirátů nad jmenováním Petra Mlejnka ředitelem civilní rozvědky žádný z koaličních zákonodárců nenaznačuje, že by se postavil na zadní.

Druhý důvod rozhoupání se opozice spočívá ve vršících se vládních problémech. Ty latentní, související s inflací, energetickou krizí a zdražováním, v posledních týdnech doplnily tanečky nad urputnou a ne vždy korektní Mlejnkovou obhajobou z úst ministra vnitra Víta Rakušana.

Pokora vládního i opozičního tábora?

ANO už po dřívějších pletkách politiků Starostů a nezávislých s politickým podnikatelem Michalem Redlem neomaleně označovalo STAN za mafiánskou strukturu. Nyní dostalo od Rakušana a celé koalice čerstvě nabito silným kalibrem.

To, že už předem tušíme výsledek hlasování, ještě neznamená, že by se sněmovna zbytečně změnila v divadlo nebo – jak říká Andrej Babiš – žvanírnu. Poslanci mají právo probírat vážné politické kauzy i navrhovat hlasování o nedůvěře.

V předchozích volebních obdobích strany, které dnes vládnou, s touto zbraní vůbec nešetřily. Spíš je zvláštní, že ANO o ní uvažuje po tři čtvrtě roce kabinetu ODS, TOP 09, lidovců, Starostů a Pirátů poprvé.

Samotné instalování Petra Mlejnka do tak významné funkce i přes tykání si a někdejší schůzky s Redlem vážnou kaňkou na vládě je. Navíc investigativci z redakce Seznam Zprávy vznášejí nad Mlejnkem a jeho dřívějším působením stále nové otazníky, které se nezřídka dostávají do střetu s Rakušanovým výkladem.

Samostatným námětem pro parlament by mohla být kritéria pro jmenování náčelníků tajných služeb nebo způsob obstarávání bezpečnostních prověrek.

Schůze, ke které sbírá podpisy hnutí ANO, bohužel do těchto věcí jasno nevnese. Bude ukřičená, plná silných slov a emocí. Jak by ne, když máme před komunálními, senátními i prezidentskými volbami.

Babiš potřebuje sněmovnu, práci, které se dosud vyhýbal, jako tribunu, ze které to Fialovu kabinetu spočítá nejen kvůli Mlejnkovi, ale i kvůli reakci na drahotu a energetickou krizi, a ze které nastolí pro podzimní měsíce jiná témata, než je jeho blížící se soud v kauze Čapí hnízdo.

Buďme aspoň vděčni za to, že se definitivně neuchýlil k politice provozované na ulicích a zpochybňující naše ústavní základy. Parlament je právě to místo, kde by se čas od času měl upustit ventil společenského dusna. Aby to ale zafungovalo, musela by zdejší politiku lemovat pokora jak vládního, tak opozičního tábora. To je science fiction.

Nezdá se, že by hnutí ANO, a už vůbec ne Okamurova SPD, stálo o věcný dialog bez nálepkování mafiány, fašisty a nacisty. Stejně tak nic nenasvědčuje vůli vlády se poučit z kritiky, ať už zaznívá od opozice, odborů, nebo hejtmanů.

Proto se jednání o nedůvěře stane leda prologem divokého podzimu a zimy, měsíců, ve kterých se natvrdo ukáže, nakolik je Fialova vláda oporou občanů. Zatím rostou preference Babišovi.

Autor je politický analytik