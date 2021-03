Babiš není neporazitelný. Jen ho ještě nikdo neporazil

Nadšení, které vypuklo v neděli po poledni mezi příznivci opozice na sociálních sítích, bylo pochopitelné. Koalice Pirátů a STAN už podruhé v datech agentury Kantar pro Českou televizi poráží hnutí ANO, které naposledy nevedlo žebříčky popularity v lednu 2017. Spojenectví „neokoukaných“ by podle volebního modelu získalo 34 procent, hnutí ANO Andreje Babiše dvaadvacet. Komentář Praha 22:15 15. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) není neporazitelný, píše komentátor Jindřich Šídlo. | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA/Profimedia

A i když koalice Spolu stále zaostává především za svým vlastním očekáváním, dnešní opozice by držela ve sněmovně pohodlnou většinu. Po osmi letech permanentních porážek je to něco, k čemu v Česku vzhlíží nemálo lidí. Pochopitelně. Pokud by se to ovšem skutečně stalo.

A tady je nadšení potřeba poněkud brzdit. Za prvé, takhle výrazné vedení Pirátů + STAN ukazují zatím průzkumy jen jedné agentury. A i když trendy celkově potvrzují oslabování ANO a zvyšující se podporu opozice, je tu ještě jedna taková maličkost.

Jediný relevantní průzkum se jmenuje volby. A ty se budou konat až letos říjnu. Téměř za sedm měsíců. A coby pamětník si dovolím upozornit na jediné spolehlivě fungující pravidlo českých voleb: nikdy nedopadnou tak, jak to průzkumy naznačují sedm měsíců před nimi.

Kampaň, do níž Babiš vrhne vše

Pár příkladů: V prosinci 1995, necelého půl roku před zlomovými volbami 1996, které odstartovaly pád Klausovy zlaté éry, nikdo nebral ČSSD a jejího lídra Miloše Zemana příliš vážně – a on se během jarní jízdy Zemákem dokázal přiblížit suverénní ODS na pouhý tříprocentní distanc. Klausova vláda ztratila ve sněmovně většinu, což na konci roku 1995 vypadalo jako absurdní scénář.

O dva roky později, v prosinci 1997, by zase asi nikdo nevsadil na Václava Klause po pádu jeho vlády ani korunu – výsledkem bylo v předčasných volbách 1998 absolutně nečekaných 28 procent pro ODS a opoziční smlouva.

A tak bychom mohli pokračovat co čtyři roky. Kdo by před volbami 2010 čekal obří propad tradičních vítězů ODS a ČSSD? Kdo by v březnu 2013 chtěl vážně tvrdit, že by sotva vzniklé ANO mohlo přesvědčit 18,5 procenta voličů?

A nakonec doporučuji ke studiu průzkumy z března 2017. ANO v nich už suverénně vedlo, nicméně data tehdy ještě nic neříkala o vzestupu Pirátů a SPD a postupném, ale nezadržitelném propadu KSČM a především sociálních demokratů.

Česko v říjnu 2021 bude také se slušnou pravděpodobností vypadat jinak než dnes. Kantar sbíral data pro nedělní průzkum v druhé půlce února a v prvním březnovém týdnu, kdy Česko spadlo do dalšího lockdownu a ve společnosti kulminoval pocit všeobecného... rozladění, které celkem pochopitelně odnesly vládní strany.

Ne že by tahle vláda nebyla schopna poslat Česko do ještě několika dalších hlubokých krizí, ovšem zároveň můžeme předpokládat, že se spolu se stoupajícími čísly očkovaných začne zlepšovat i zdravotní situace a všeobecná nálada.

A pak tu bude kampaň, do níž Andrej Babiš vrhne vše, co má a umí. Což není málo – a nebojí se to použít. Význam nedělního sdělení o momentálních volebních náladách je tak především psychologický. Andrej Babiš už není neporazitelný. Jen ho ještě nikdo neporazil.

Autor je komentátor serveru Seznam Zprávy