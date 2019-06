Husar Babiš válčí s tanky Evropské komise

Je to útok na Českou republiku. Také tímto způsobem se snažil premiér Andrej Babiš zpochybnit předběžné výsledky auditu. Ten provedla Evropská komise a zkoumala v něm, zda je předseda české vlády i nadále v konfliktu zájmů. Zatím dospěla k závěru, že je. Komentář Praha 6:39 5. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Není to zjištění překvapivé. Vychází z následující logické úvahy. Andrej Babiš musí mít zájem na tom, aby neznehodnotil svůj majetek. Byl by blázen, kdyby se choval jinak. Agrofert sice dočasně umístil ve svěřenském fondu, ale má na něj svým způsobem vliv a bude mít z něj i prospěch.

V pozici předsedy vlády pochopitelně neúkoluje jednotlivé úředníky, jak mají při rozdělování evropských peněz postupovat. Byl by blázen, kdyby to dělal. Zároveň jako premiér řídí vládu, má vliv na její složení a fungování. Přitom ministři mají co říci k nastavení pravidel, na co peníze z evropských fondů využít.

Vzhledem k tomu, že je podnikání Agrofertu také založeno na čerpání dotací, je Andrej Babiš podezírán z konfliktu zájmů. Logicky dosavadní výsledky auditu Evropské komise nemohly dospět k jinému závěru. Proto by Agrofertu neměly být vypláceny dotace, i když tento podnik premiér dočasně odložil do svěřenského fondu.

Úspěšná Babišova taktika

Takto zjednodušeně lze popsat taktiku útoku na Českou republiku, použiji-li slova Andreje Babiše. Byť se statečně snaží přejít do protiútoku, nemá po ruce těžké zbraně. Působí spíše jako husar, který se s tasenou šavlí snaží porazit tanky. Nemá ostrou munici.

Konkrétní argumenty, kterými by vyvrátil pochybnosti o tom, že není v konfliktu zájmů, ve sněmovně nepředložil. Těžko bude Česko úspěšnější v reakci na výsledek auditu u Evropské komise, byť některé detaily může vyvrátit.

Andrej Babiš bude válčit do posledního dechu. Kdyby tomu mělo být jinak, složil by už dávno zbraně. Skončil by jako premiér a tím by konflikt zájmů vyřešil Je to schůdnější cesta, než prodej Agrofertu, případně jeho odstřižení od dotací, nebo státních zakázek. Jiným způsobem zmiňovaný konflikt prakticky vyřešit nelze.

Andrej Babiš to dobře ví. Přesto radši válčí s Evropskou komisí, s opozicí a také s částí veřejnosti, která není ochotna uvěřit tomu, že premiér ve střetu zájmů není. Vzhledem k tomu, že hnutí ANO i nadále dominuje v žebříčku volebních preferencí, může Andrej Babiš i nadále tvrdit, že žádné zákony neporušil a je obětí kampaně.

Zkrátka mu jde o blaho této země a ne o osobní prospěch. Zatím se ukazuje, že je s touto taktikou úspěšný. Na rozdíl od většiny opozice, která se marně snaží Babišův konflikt zájmů ukončit.