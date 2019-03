Babišova šance hájit české a unijní zájmy v Bílém domě

Andrej Babiš je první český premiér, který od roku 2011 navštíví Bílý dům. V Oválné pracovně se potká s šéfem výkonné moci Spojených států amerických, s nimiž nás pojí v poslední době poněkud narušená transatlantická vazba. Babiš tedy bude stát před volbou, zdali potěšit svého hostitele nebo důsledně hájit zájmy České republiky i Evropské unie. Komentář Praha 12:04 5. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Zdroj: Úřad vlády ČR

V tomto ohledu by určitě nebylo od věci zmínit postoj naší země k úvahám prezidenta Donalda Trumpa zavést zvýšená cla na dovoz aut vyrobených v unijních zemích.

V případě České republiky je to téma obzvláště závažné, protože automobilový průmysl tvoří přibližně devět procent našeho hrubého domácího produktu. Bylo by tedy více než žádoucí, aby premiér Babiš zaujal v této věci zásadový postoj odmítající Trumpův protekcionismus.

Další věc je neustálý tlak Spojených států amerických na evropské spojence v rámci závazků platných v Severoatlantické alianci. Donald Trump sice momentálně přestal zpochybňovat odhodlání zámořské armády bránit v případě potřeby starý kontinent, ale stále opakuje mantru zvýšení peněz vydávaných jednotlivými státními kasami na obranu.

Babišův postoj

I v tomto případě má Babiš šanci vysvětlit, že není možné dělat nákupy pro nákupy, protože to vyžaduje patřičné plánování. I cíl dosáhnout podílu dvou procent HDP na obranné výdaje do roku 2024 je tedy potřeba dobře zvážit.

S bezpečností a prosperitou souvisí také oblast energetiky. Dostavba dalších jaderných bloků Temelína nebo Dukovan by v České republice měla být výsledkem samostatného rozhodnutí. Tedy zvážení poměru cena, kvalita a geopolitický vliv dodavatele.

To by měl český premiér zdůraznit s tím, že žádná mocnost, ani ta nejmocnější, nemůže mít případnou zakázku jistou. Nabídka nevytváří poptávku, ale naopak.

Další významné téma patří do oblasti blížících se voleb do Evropského parlamentu. Donald Trump není rozhodně známý jako stoupenec evropského integračního projektu. Není se co divit. Jeho predátorské vyjednávací praktiky mu totiž blok půl miliardy Evropanů hatí.

Kdyby na starém kontinentě vyjednával jen s jednotlivými státy, jistě by se jeho vládě dařilo získávat výhody více než doposud. Andrej Babiš by tedy mohl v Bílém domě zopakovat to, co říká nám. Tedy, že unie je v zásadě dobrá, potřebuje jen trochu reformu a my jsme a budeme jejím aktivním členem.

Pokud se tedy českému premiérovi podaří překonat pokušení co nejvíce potěšit Donalda Trumpa, s nímž je prý stejná krevní skupina, mohl by svou cestu zúročit doma i mezi unijními partnery.

Doma nejen proto, že jede do Bílého domu dříve než prezident. Mohl by se ukázat jako silný, zásadový státník hájící vlastní zemi před mocnějším protějškem a oslovit prounijní voliče. Ve zbytku unie by český ministerský předseda získal sympatie svým hájením zájmu celého projektu sjednocení.

Úskalím se může stát téma migrace, pokud na něj dojde. Babiš i Trump „migranty nechtějí“, což českému premiérovi může nahnat body u velké části české veřejnosti, ale popudí většinu unie, která chce a vzývá celounijní solidární přístup k nelegální migraci.

Babišův postoj bude obzvláště zajímavý vzhledem k problémům, které má Donald Trump s výstavbou drahé zdi za miliardy dolarů, kterou je možné překonat s levným žebříkem. Český premiér, který je také pro stavbu zdí, by se tedy v tomto ohledu mohl poučit a raději pomlčet.