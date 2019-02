Babiš odtroubil útok na Kavčí hory. Na jak dlouho?

Andrej Babiš (ANO) vyzval poslance svého hnutí, aby se nepřipojili k Okamurovým extrémistům a Filipovým komunistům a podpořili výroční zprávy České televize. Premiér tak zmrazil proces, který by vedl k rychlému pádu Rady České televize a otevření cesty k odvolání ředitele České televize nově zvolenou radou. Což není špatná zpráva pro zastánce svobody veřejnoprávních médií. Komentář Praha 6:31 13. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Tomáš Krist / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Jiná věc ale je, že premiér jen odmítl až příliš účelový způsob k ovládnutí České televize, k němuž Poslaneckou sněmovnu nepokrytě ponouká prezident.

Babiš si jistě uvědomuje, že jeho spojenectví s SPD a KSČM mu umožňuje překopat televizní radu mnohem méně okatě a v bílých rukavičkách. Stačí mu jen vyčkávat, až vyprší mandáty řady radních zvolených Sobotkovou vládou.

Strach z ulice

Podříznutím současné rady by Babiš jen předčasně vypustil džina z láhve. Byl by to zjevný krok k destrukci demokracie, k jejímž pojistkám u nás stále ještě patří svobodná média veřejné služby. Právě tím se lišíme od Polska a Maďarska, kde vládní garnitury dokázaly během pár měsíců udělat z veřejnoprávních sdělovacích prostředků poslušné nástroje státní propagandy.

Jestli vůbec má Andrej Babiš před něčím respekt, tak to jsou desetitisíce lidí protestující proti němu v ulicích. Takové davy již několikrát dostala na náměstí aktivistická skupina Milión chvilek pro demokracii, která teď Babišovi vzkázala: „Pokud odvoláte Radu ČT a pokusíte se ovládnout Českou televizi, bude to překročení Rubikonu a my vyjdeme do ulic.“ A zdá se, že takováhle varování zatím bere premiér vážně.

Navíc je možné, že Andrej Babiš zrovna teď nemá akutní potřebu ovládnout veřejnoprávní televizi. Vždyť přes všechny jeho skandály včetně kauzy Čapí hnízdo, hnutí ANO s přehledem dominuje na politické scéně.

Babišovy nevyčerpatelné finance na volební kampaně, jeho celostátní deníky a dokonale fungující politický marketing – to vše dohromady vytváří fungující stroj na udržování a prohlubování kumulované moci.

Blíží se velká obměna

V současné radě České televize převládají zastánci nezávislosti ČT, kteří zatím úspěšně brání Kavčí hory před nájezdy okamurovců, komunistů i zemanovců, toužících po ovládnutí veřejnoprávního prostoru. To se však brzy změní. Již v březnu příštího roku končí mandát pěti členům rady a na jaře 2021 dalším čtyřem radním.

Nové volby radních pak budou probíhat v Poslanecké sněmovně zcela pod taktovkou faktické koalice ANO, SPD a KSČM. Cesta k ovládnutí televize bude otevřena. Za bezmocného přihlížení koaličních sociálních demokratů.

Možná si pak vedení ČSSD vzpomene, že více než před dvěma lety předložila skupina poslanců návrh zákona, podle něhož by členy rad veřejnoprávních médií již nevolila Poslanecká sněmovna. Radní měli být přímo nominováni jak politickými stranami zastoupenými ve sněmovně, tak řadou respektovaných organizací typu Akademie věd, odborové centrály, České biskupské konference a dalších institucí se zřetelnou historií a nezpochybnitelným renomé.

Zejména díky ČSSD, přesvědčené o své neotřesitelnosti, zákon skončil v parlamentních útrobách. Teď tedy budou moci Jan Hamáček a jeho lidé zpytovat svědomí při pohledu, jak Radu České televize postupně obsazuje mocenská eskadrona Andrej Babiš, Tomio Okamura, Vojtěch Filip s prezidentem v zádech.