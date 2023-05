Kam Babiše táhne jeho srdce?

Rozdávat, slibovat, nebo strašit? Klasické dilema všech politiků, jak si udržet přízeň voličů, se odvíjí od jejich možností. Když mají lidem co dát, neváhají. Z opozičních lavic se však dají trousit leda sliby, jak budou pečení holubi létat přímo do úst. V některých volbách ale ani ti nezabírají. Komentář Praha 16:30 30. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co třeba nabízet v klání o europoslanecká křesla, když síla hlasu našich zástupců více méně odpovídá významu České republiky v Evropské unii? Potom už nezbývá než občany děsit nebo udržovat v obavách. Čím víc působí politikova vize apokalypticky, tím intenzivněji zaujme a shromáždí kolem pozorné posluchače, z nichž se pak vylíhnou třeba i fanoušci.

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš si po prezidentských, senátních, ale hlavně sněmovních volbách hodlá spravit chuť příští rok ve volbách do Evropského parlamentu. Politik druhdy se chlubící přátelstvím s dalšími evropskými lídry se dnes staví k integraci mnohem kritičtěji než kdykoliv dříve.

Když si z jednotlivých útržků, které Babiš zmiňuje, člověk hájící své pohodlí a se sklonem k izolacionalismu sestaví obrázek Evropy budoucnosti, nejradši by si odplivl.

No představte si tu hrůzu: na silnicích jenom elektroauta, se spalovacím motorem si člověk neškrtne, na talíři brouci a výrobky z nich, toalety pro desítky pohlaví a všude kolem obtížně začlenitelní migranti z Afriky a Blízkého východu.

Zahýbat se nemá

Pak už jen zbývá počkat na politika, který zvolá: „Tomu všemu zamezím a vrátím vám svět, na jaký jste byli zvyklí!“ Co na tom, že hodiny zpátky nařídit nelze a i obracení listů kalendáře v protisměru je marné.

Unie je v očích Babiše uloupená piráty a natřená nazeleno. Aby kontrast jasně vynikl, on sází na rodinu, národ a vlastenectví. Proto také nedávno zamířil do Budapešti na slet ultrakonzervativců, sahajících od Trumpových věrných přes fanoušky Viktora Orbána až po českého exprezidenta Václava Klause, a opěvoval tam hodnoty, jako jsou tradice či národní svrchovanost.

Na oplátku to schytal od evropské liberální frakce ALDE, k níž se hnutí ANO hlásí v Evropském parlamentu. Ta nyní hodlá vyhodnotit, zda se Babiš neodklonil od liberálních hodnot, a do té doby jej na své akce nebude zvát.

Podle něj je za vším maďarská protiorbánovská opozice. Opakuje také, že k liberalismu patří svoboda a on jen coby svobodný občan jel vyjádřit svůj svobodný názor na konferenci, na níž jej pozvali.

Proč se ale Babiš tolik zdráhá otevřeně přiznat, kam ho srdce táhne? Z toho, co říká a dělá, ostrou kritiku Bruselu nevyjímaje, je zřejmé, že lépe než mezi eurofederalistickými liberály, kde zaparkoval v dobách, kdy se prezentoval coby liberální pravičák, se cítí mezi národovci a tradicionalisty.

Jenže v malé europarlamentní frakci reformistů a konzervativců, kam by ANO zapadlo raz dva, je už ODS. Babišovi by se tuze hodilo, kdyby se raději přemístila do Evropské lidové strany, která ji lanaří. Leč dosavadní europoslanci za ODS zvednout kotvy nechtějí.

Marná sláva, Andrej Babiš musí pochopit, že zahýbat se nemá, a to ani liberálům s konzervativci. Členství v každém, i politickém, klubu si nadto žádá dodržování pravidel. Hodlá-li evropskou integrací strašit, nesmí se divit, že zastánci jejího prohlubování mají pramalou ochotu hřát si hada na prsou.

Autor je politický analytik