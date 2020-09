Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dušuje, že vláda má situaci pod kontrolou. Patrně tím myslí i to, že jsme na chvostu Evropy v počtu nakažených koronavirem. Za námi jsou Španělsko, Černá Hora, Ukrajina a Moldávie. Premiér ani nemůže mluvit jinak. Vsadil již před prázdninami na jednu kartu. Kdyby dnes uznal, že to byla chyba, mohl by čelit tlaku na vyvození odpovědnosti i od těch, co volby od voleb zajišťují hnutí ANO vítězství. Komentář Praha 6:29 12. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

V rozhovoru, který 22. srpna poskytl deníku Právo, Babiš k rozhodnutí neorouškovat vnitřní prostory, řekl: „Lidé jsou už otráveni z různých nařízení, proto si myslím, že jsme teď rozhodli správně. Původní rozhodnutí bylo předčasné a zbytečné. Každý, kdo má selský rozum, což je můj hlavní pracovní nástroj, to nemohl pochopit a byl jím překvapen. Proto jsme ho změnili.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Lukáš Jelínek: Babiš není muzikant, on nese odpovědnost

O kousek dál popsal premiér svoji motivaci: „V minulosti jsme do toho epidemiologům zásadním způsobem nemluvili. Ale jsme ve fázi, kdy musíme ochránit lidi a současně udělat maximum pro návrat do normální situace. Nechceme paralyzovat společenský, kulturní, sportovní a ekonomický život.“

Babiš hovořil eufemisticky, ale pravdivě. Když pár dnů předtím šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil přísná opatření, snesla se na něj především kritika těch, na něž by dopadla. S Babišem se například sešli rozčílení muzikáloví producenti. A tak ministr naklusal na kobereček a druhý den zařadil zpátečku.

Lidem nejvíc záleží na zdraví

O to alibističtěji působí, když 10. září Babiš Právu řekl: „Nejsem hlavní hygienik nebo ministr zdravotnictví, opatření nevymýšlím, jen dál předávám informace.“

Semafor Česka hlásí šest oranžových okresů. Opatření proti koronaviru se zpřísní Číst článek

On nic, on muzikant. Ale marná sláva, to, že selhává v ochraně veřejného zdraví, ze sebe neodpáře.

Odborníci tvrdí, že kdyby roušky přišly dřív, vyhnuli bychom se současným vysokým číslům. Babiš se může leda pyšnit, že ekonomika běží. Na námitku, že původně jsme byli v zápase s covidem premianti, odpovídá: „Ano, Česko bylo premiant, ale naše cesta měla ekonomické dopady a tatáž opatření si už dnes zkrátka nemůžeme dovolit.“

Vládní experti nemají sílu Babišovi odporovat. Ostatně hlavní hygienička i šéf zdravotnických statistiků už nemoc chytli a jsou v karanténě. Přední epidemiolog Rastislav Maďar za sebou práskl dveřmi.

Premiér se nyní na veřejnosti objevuje jen s respirátorem. Aby to nepůsobilo dojmem, že káže vodu a pije víno, objednal roušky a respirátory všem penzistům, k čemuž jej už před časem vyzval předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek.

Jinak ale není, čím by se Babiš mohl pyšnit. Snad jedině mírným průběhem nákazy u většiny pacientů. I to se ale může změnit. Hospitalizovaných přibývá zhruba úměrně počtu odhalených případů. Chytrá karanténa dostává zabrat a hygienici začínají mít problém s trasováním.

Se semaforem si již nevystačíme. Návrat k rouškám je to nejmenší. Pokud se trend nepodaří zvrátit, může začít trpět i ekonomika – v první řadě gastroprůmysl a cestovní ruch. Musíme aspoň doufat v dostatek ochranných pomůcek a že je zajištěna výuka dětí i plynulý provoz nemocnic a sociálních ústavů. Tam by se podle sociálně demokratické ministryně Jany Maláčové mělo vrátit plošné testování zaměstnanců. Zároveň tlačí na velkorysejší ošetřovné i kurzarbeit.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) se zase přimlouvá za obnovení krizového štábu. ČSSD už od léta dává od Babišovy benevolence ruce pryč, k uhození do stolu ale nemá odvahu. Opozice je ještě nabroušenější. Stěžuje si, že ve chvílích, kdy se měl premiér chystat na krušný podzim, se vyčerpával marketingovými plány, třeba na jednorázový nášup penzistům.

Lidem ale nejvíc záleží na zdraví. Pokud bude vážně ohroženo, může hnutí ANO poprvé narazit na útes voličského nepochopení.

Autor působí na Masarykově demokratické akademii (blízké ČSSD)