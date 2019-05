Mediální zdrženlivost Benešové a cesta premiéra do Carnegie Hall

Ačkoliv jde o termín užívaný častěji v bulvárních médiích než kdekoli jinde, sáhnul po něm nyní i premiér české vlády. A to bezprostředně poté, co novopečená ministryně spravedlnosti splnila představy části veřejnosti o vcelku „rozjeté mašině“, která na sebe umí poutat pozornost. Názory a argumenty Praha 18:15 4. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Tentokrát prohlášením z ještě ani nezahřáté židle v podskalském úřadě, že uvažuje o dietnějším uspořádání soustavy státních zastupitelství. Které by znamenalo zrušení dvou vrchních v Praze a Olomouci.

Demonstrace, věc nepříjemná

Ačkoli když Marii Benešovou v úterý Andrej Babiš (ANO) uváděl na ministerstvo, ujišťoval vůkol, že fámy o změnách na zastupitelstvích jsou prostě jenom fámy.

A teď jakoby musel následky prostořekosti kabinetní kolegyně hasit: že nejde o žádné novum (to je pravda) a momentálně to není na stole. A doslova řekl: „Paní ministryně se musí zorientovat a já jsem jí doporučil, aby teď byla mediálně zdrženlivá.“ Což by podle něho měli činit i další noví členové vlády za ANO Vladimír Kremlík z dopravy a Karel Havlíček z průmyslu a obchodu.

To snad vyhlíží rozumně, ale na druhé straně nikdo nestojí o tajnosnubné ministry, kteří chystají bůhvíco a mlčí jako hroby. Takže ve skutečnosti jde premiérovi spíš o to, aby si konkrétně paní Benešová dávala větší pozor na pusu.

Je sice pěkné, že se neleká demonstrantů na náměstích, ale na straně druhé by jim neměla tak rychle a ochotně skýtat další munici. Andrej Babiš totiž větší protesty evidentně nemá rád. Je to cosi, nač není zvyklý, a neví přesně, jak s tím zacházet. Dokonce se někdy zdá, že má tendence demonstrantům snadno ustupovat.

Mlátička a pilně cvičit!

Jak jsme viděli vloni, když měl zastávat post šéfa poslanecké komise pro kontrolu GIBS někdejší člen Pohotovostního útvaru VB Zdeněk Ondráček (KSČM), dle rovněž poslance TOP 09 Miloslava Kalouska „komunistická mlátička“. Premiér nejprve jeho (anebo vlastně její?) zvolení připustil, jenže ihned po nikoli malých demonstracích byl Ondráček nucen rezignovat.

Nepochybně pod silným tlakem KSČM a především Andreje Babiše. Pro jehož vládu pak na just zase on nezvedl ruku. A Babiš si nyní nepřeje, aby demonstrace pokračovaly – to trochu budou – a hlavně aby se případně nerozrůstaly. To zatím asi nebudou.

Ono leccos sviští samo a čas na větší protesty teprve přijde. Být premiérem, vezmu si letos v listopadu delší dovolenou někde na druhém konci světa. Jenže to AB, jak se mu často říkává, dost dobře nemůže. Možná si ale do té doby na shromáždění ve městech jakž takž naučí zvykat.

A jelikož se podle muzikantského rčení dostane do Carnegie Hall jenom ten, kdo skutečně pilně cvičí a cvičí, možná by měl premiér doporučení mediálního klidu zase odvolat. Minimálně pro paní ministryni. Ona pak každou chvíli něco řekne a Andrej Babiš si následně odbyde další kolo tréninku na listopad 2019.