Zeman za asistence Babiše vytlačuje ČSSD z vlády

„Někdo říká, že jsem slabý premiér. To je nesmysl, jen nepotřebuji další konflikt," prohlásil Andrej Babiš (ANO). Měl tím na mysli spor s prezidentem. Do něj se kvůli výměně ministra kultury pustit nehodlá. Raději přihlíží tomu, jak Miloš Zeman postupně vytlačuje sociální demokraty z vlády. Těm se z ní sice moc nechce, přesto v ní nemohou setrvat za každých okolností. Komentář Praha 6:29 5. července 2019

Konkrétně v momentu, kdy de facto ztratili možnost obsadit ministerská křesla tak, jak oni sami uznají za vhodné.

Prezident jim v tom nechce vyhovět a premiér ho ke vstřícnosti není schopen, nebo ochoten přinutit. Hlava státu tím prakticky převzala kompetenci předsedy vlády. Konkrétně určuje, kdo v ní bude a kdo v ní skončí.

Není to novinka. Podobně se Miloš Zeman choval v momentu, kdy odmítal do vedení resortu zahraničí jmenovat Miroslava Pocheho (ČSSD). Andrej Babiš nebyl slabým premiérem, proto svůj názor neprosadil. Tento logický nesmysl si může zdůvodnit tím, že nepotřeboval konflikt.

Podle čeho Andrej Babiš jedná

Proto pro jistotu jméno Poche na finálním seznamu pro jmenování ministrů chybělo. Sociálním demokratům to nevadilo a netrvali na svém. Andrej Babiš byl konfliktu ušetřen. Místo Miroslava Pocheho se nakonec stal ministrem zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

ČSSD ve spolupráci s Andrejem Babišem svým způsobem posílila neformální pravomoci hlavy státu.

Nelze se divit tomu, že Miloš Zeman je využívá i v momentu, kdy se snaží udržet ve vedení resortu kultury Antonína Staňka (ČSSD). V tomto případě dávají sociální demokraté najevo, že se jim to líbí. Svoji vůli však neprosadí. Andrej Babiš jim v tom nepomůže.

Miloš Zeman zase ví, že ho ke změně názoru nikdo nedonutí. Kompetenční žaloba nebude podána. Ústavní žaloba pro hrubé porušení Ústavy neprojde ve sněmovně. Nelze čekat, že by se v ní našla potřebná většina, která by šla do konfliktu s prezidentem. Když se do něj nepouští premiér, proč by to dělali někteří poslanci.

Co na tom, že hlava státu zachází s Ústavou svérázným způsobem. Většina ústavních právníků se shoduje v tom, že ji nedodržuje. To mu však nemůže ublížit. Proto dál bude dělat to, co uzná za vhodné.

Andrej Babiš mu v tom nezabrání. To by musel jít do konfliktu. Tím by riskoval ztrátu přízně hlavy státu. V situaci, kdy čelí trestnímu stíhání a má problém se střetem zájmů, by to pro něj bylo velmi nepříjemné.

Rozhodně více než odchod sociální demokracie z vlády. Andrej Babiš si to uvědomuje a podle toho dlouhodobě jedná.

Zdá se, že sociálním demokratům to začíná docházet až teď. Konkrétně těm, kteří chtěli jít s ním do vlády a nedali na negativní zkušenost svých stranických kolegů, kteří už s Babišem vládli.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.