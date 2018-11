Konec premiéra Babiše by přinesl nového premiéra Babiše

Podle Jana Hamáčka nešla sociální demokracie do vlády proto, aby řešila problémy Andreje Babiše. Je však součástí kabinetu vedeného trestně stíhaným premiérem, a proto se jimi zabývat musí. Problémy kolem Andreje Babiše totiž sociální demokracii vnitřně štěpí. Jan Hamáček proto musí manévrovat tak, aby se mu strana nerozpadla, nepřišla o účast ve vládě a zároveň se navenek distancovala od problémů premiéra. Komentář Praha 6:00 23. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš a Miloš Zeman. Velitelské shromáždění náčelníka generálního štábu Aleše Opaty k objasnění úkolů české armády v roce 2019. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výsledkem je neúčast při hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Přitom v ní ČSSD sedí.

Za normálních poměrů si lze jen těžko představit, že někdo je součástí kabinetu, nechystá se ho opustit a přitom není ochoten ho při důležitém hlasování aktivně podpořit. Za normálních poměrů je ovšem rovněž těžko představitelné, aby v čele takovéto vlády byl člověk, který čelí trestnímu stíhání.

Zkrátka měřítka normálnosti se stále posouvají. Co by ještě před několika lety u veřejnosti neprošlo, stává se běžnou věcí. Nad ní se není potřeba nějak pozastavovat. Kdo to činí, ten naopak nepřipadá značné části populace normální.

Hnutí ANO jako monolitní firma

Neobvyklá je rovněž představa, že by politické strany působily jako monolit. Uvnitř něho by nebyl prostor pro odlišný názor. Vedení by nebylo vystaveno žádné kritice a nikdo by se neodvážil veřejně zpochybňovat svého předsedu. Když se podíváme na současnou politickou scénu, nic zásadního se na fungování tradičních stran nezměnilo.

Jejich členové se mezi sebou i nadále přou, mají na různé věci odlišné názory a ne každý souhlasí s postoji vedení. Což vytváří prostor pro jeho případnou obměnu. Například v momentu, kdy se objeví problémy, které mohou mít na stranu negativní dopad.

Neplatí to pro hnutí ANO. To jako monolit stojí za svým předsedou. Brání ho v kauze Čapí hnízdo. Neuvažuje o tom, že by ke zklidnění situace mohla přispět dočasná výměna na postu premiéra. Alespoň do doby než by vyšetřování jeho kauz bylo dokončeno.

Neobjevuje se ani náznak pochybností, zda lpění na Andreji Babišovi jako premiérovi nezatěžuje negativně vládnutí v této zemi a její pověst v zahraničí.

Zkrátka hnutí ANO pracuje jako monolitní firma, která je existenčně závislá na svém řediteli. Proto v ní není prostor na pochybnosti a už vůbec ne na dočasné změny. Andrej Babiš dělá maximum proto, aby se na fungování hnutí ANO nic nezměnilo. Tím má zaručeno, že v čele vlády zůstane bez ohledu na výsledek hlasování o nedůvěře.

Bezvýhradná loajalita kolegů z hnutí ANO totiž umožňuje prezidentovi republiky opakovaně tvrdit, že i v případě vynucené demise vlády Andreje Babiše by novým premiérem jmenoval Andreje Babiše.