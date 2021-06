Andrej Babiš jako největší úspěch Tomia Okamury

Premiér Andrej Babiš se v posledních týdnech chytil tématu migrace a islamizace Evropy. Téma v České republice rezonuje od vyvrcholení migrační krize a je neustále přiživováno stranami, které teoretici extremismu označují jako krajně pravicové a populistické. V tuzemské politice k ideálnímu typu takové strany stojí nejblíže SPD. Co vede Babiše k tomu, že využívá rétoriky, za kterou by se nemusel stydět nejenom Tomio Okamura ale ani Donald Trump? Praha 6:30 22. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V posledních dvaceti letech dochází v Evropě a v Americe k plíživé renesanci krajně pravicových témat a jejich pronikání do dominantního mainstreamového diskurzu. Tato témata, která bývají umocněna politickým populismem, pak nutí ostatní politické subjekty k reakci.

Ostatní politické strany a jejich lídři reagují buď tak, že krajně pravicové a populistické strany a jejich ideje ignorují, nebo s jejich programy polemizují anebo je kooptují. Poslední varianta se zdá být případem Andreje Babiše.

Andrej Babiš je ale posledním článkem řetězce. Původně nacionalistická a rasistická témata přinesli do české porevoluční vysoké politiky Sládkovci, kteří ale politicky nepřežili rok 2000.

Jejich pomyslný odkaz vzkřísil Tomio Okamura, kterému se podařilo to, co dalším podobným stranám v celé západní Evropě: přesunout krajně pravicová témata do politického mainstreamu. Nebavíme se o daních nebo velikosti a roli státního aparátu, ale bavíme se o xenofobii, nadřazenosti a netoleranci čili takových tématech, která nemají v liberálně demokratické společnosti místo.

Role sítí a médií

Na posunu těchto témat do mainstreamového politického diskurzu mají podíl ale nejenom politické strany, jejichž programy jsou nacionalistické či xenofobní, ale také sociální sítě a média.

Sociální sítě otevřely krajně pravicovým myšlenkám dveře mezi skupiny lidí, které by se s nimi jinak těžko setkávaly a některá média pochopila, že radikální a někdy až obskurní vyjadřování krajně pravicových politiků přitahuje čtenáře, diváky a posluchače.

Téma, které bylo dříve výsadou krajní pravice, využívá nyní předseda české vlády. Jeho výroky, že „nechce sdílet naši zemi“, nebo že „podle některých propočtů totiž bude Nizozemsko většinově muslimské v roce 2044 a Švédsko v roce 2065“, které publikoval v komentáři pro Právo, jsou toho dokladem.

Zároveň Babiš rád připomíná svoji politickou kooperaci s Viktorem Orbánem, který v Maďarsku omezuje svobody určitých skupin obyvatel a zavádí „neliberální demokracii“, která stojí jen malý krůček od autoritářství.

Nástroj v kampani

Proč to premiér Babiš dělá? Česká politika se nachází v období před sněmovními volbami, které rozhodnou o dalším přímém vlivu Babiše na českou politiku a na ni napojený byznys, z kterého profituje.

Je zřejmé, že Babiš a jeho volební tým předpokládají, že mu zdvihnutí těchto témat a boj za národ proti cizincům může přinést politické body. A je jedno, zda je to skutečně jeho program nebo pouze pokus, jak mobilizovat nové voliče.

Nebezpečné je již to, že se takové téma bez skrupulí nebojí vytáhnout pravděpodobně nejvlivnější politik v Česku jako nástroj v předvolební kampani.

Nejde o to, že otázka migrace skutečně není nejpalčivější problém, který musí česká politika řešit a že jsou tu skutečné problémy, ale jde o to, že xenofobie a obecně nesnášenlivost se úspěšně uvelebily přímo ve „středu“ české politiky a bude velmi obtížné je vykázat zpět k radikální pravici, nebo nejlépe do propadliště dějin.

Parlamentní demokracie, založená na poměrném systému, je velmi silná. Dokáže díky svému relativně složitému rozložení moci a různým váhám a protiváhám radikální názory často tlumit a obrušovat, ale není všemocná, a tak pro ni může být tato změna politického diskurzu nebezpečná.