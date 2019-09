„Když nezměníme způsob života, riskujeme život samotný," prohlásil zkraje týdne na klimatickém summitu OSN generální tajemník této světové organizace Antonio Guterres. Podle svých slov doufal, že světoví státníci na této konferenci představí nové závazky ohledně snížení emisí, jenže to chtěl docela dost. Komentář Praha 16:50 29. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš při projevu na půdě OSN. | Foto: Eduardo Munoz | Zdroj: Reuters

Největší diskuse na všech úrovních tak vyvolal projev školou povinné švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové, která světové státníky emotivně obvinila, že jí prázdnými slovy ukradli sny i dětství.

Týden očima Petra Schwarze: O důležitosti používání hlavy

A i čeští politici se v reakcích na summit skoro výhradně omezovali na rovněž emotivní vyjádření, jestli je Thunbergová štve, nebo ne. Ono to nedá zas tolik přemýšlení a pro voliče je to srozumitelné, jen tu podstatu problému to vážně neřeší.

Premiér Andrej Babiš (ANO) si svůj projev nechal až na následující Valné shromáždění OSN a pochválil v něm Českou republiku, že se podle něho vrací na špičku Evropy. No, ještě nám k ní chybí docela kus cesty. Našim cílem je podle premiéra stát se evropským lídrem v inovacích a umělé inteligenci a zemí, která bude pro zbytek světa příkladem. Cíl je to hezký, teď ho ještě dosáhnout i jinak, než v projevu.

Babišovo poselství světu

Babiš také cítil potřebu světu sdělit, že nezkušené české politické elity po pádu komunismu udělaly spoustu chyb. Ještě, že se navzdory těm chybám mohl stát druhým nejbohatším českým občanem a nyní se věnovat službě vlasti.

Nevěnoval se ale jen naší republice. V pasáži věnované celosvětovým problémům zdůraznil, že především musíme řešit příčiny krizí, a ne až jejich důsledky.

V této souvislosti podpořil plán tureckého islamistického prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vytvořit v severní Sýrii takzvanou bezpečnostní zónu pod kontrolou koho jiného než Turecka, kam by Turci přemístili přes dva a půl milionu syrských uprchlíků ze svého území.

Jenže tu „bezpečnostní zónu“ obývají a nyní i spravují především Kurdové, kteří si ho osvobodili z područí Islámského státu, turecký plán usídlit zde miliony kulturně a národnostně odlišných obyvatel by asi těžko do budoucna odstranil příčinu krize. Tedy pokud za předcházení krizím nepočítáme to, že by Erdogan dokázal Kurdy zadupat do země, což by udělal rád.

Na Valném shromáždění promluvil i americký prezident Donald Trump, a jak už je jeho zvykem, hlavně ke svým voličům. Podle něho svobodný svět musí vzít za své svoje národní kořeny, což zní zajímavě od prezidenta jednoho z nejmladších světových národů, vytvořeného za jen pár staletí z prakticky výhradně z imigrantů a potomků imigrantů, kteří přišli do severní Ameriky za lepším životem, než měli ve své domovské vlasti.

Ve Spojených státech zatím propukl další skandál, na jehož základě by opoziční demokraté chtěli pomocí ústavní žaloby odvolat Trumpa z funkce, což je pro Demokraty hra hodně nebezpečná a s jen malou šancí na úspěch.

Rysi, mroži a prezidenti

Trumpa obviňují, že tlačil na ukrajinského prezidenta, aby tamní úřady vyšetřovaly syna Joea Bidena považovaného za Trumpova hlavního soupeře v blížících se prezidentských volbách. Jenže Joe Biden je zas obviňován, že svému synovi nepřímo v této záležitosti dříve pomohl, v obou případech pak měla být ve hře americká pomoc Ukrajině.

‚Česká republika je připravena hrát svou roli.‘ Přečtěte si celý proslov premiéra Babiše v OSN Číst článek

Ústavní žaloba na prezidenta, tentokrát toho českého – Miloše Zemana, se projednávala i v Poslanecké sněmovně, a podle očekávání neprošla. Britský premiér Boris Johnson utrpěl těžkou porážku, nejvyšší soud zrušil jím vynucenou přestávku v jednání parlamentu jako nezákonnou s tím, že Johnson obelhal královnu.

Jedna z největších a nejstarších světových cestovních kanceláří Thomas Cook po 178 letech existence zbankrotovala. Rozzuřená samice mrože, chránící svá mláďata, potopila člun ruského námořnictva. V Mnichově začal Oktoberfest, největší pivní festival na světě.

V americkém Coloradu naložila žena do svého auta zraněného rysa, kterého našla u silnice, a vezla ho vedle sedačky s malým dítětem. Rys naštěstí už nebyl schopen dítěti ublížit.

A pro změnu v americké Louisianě utekl jiné ženě její hluchý pes do výběhu v zoo. Žena se za psem vydala a ve výběhu ji zasedl velbloud, který bránil své území. Žena se zachránila tím, že velblouda kousla do varlat. Ať se také dokážeme vymotat z těžkých situací, přeje sobě i celému světu Petr Schwarz.