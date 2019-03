Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jiří Leschtina: Podivný vzkaz žalobců: Premiér může lhát. Když nechce za mříže

Tak se postavilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 k premiérově výroku před poslanci, když rozhodovali o jeho vydání policii kvůli vyšetřování dotační kauzy Čapí hnízdo.

Na rozhodnutí pražských žalobců, o němž informoval deník Echo 24, není ani tak překvapivé odložení případu, jako zdůvodnění, proč tak státní zástupci učinili. A které jen připomíná absurditu a nepatřičnost situace, kdy v čele země stojí premiér, obviněný z dotačního podvodu.

Jak sdělil deníku mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala, Babišův výrok může být vnímán jako nevhodný, matoucí či věcně nesprávný. Ale také byl prý součástí tak zvané materiální obhajoby, zaručené Listinou základních práv a svobod.

Cimbala k tomu dodává, že Babiš „v dané chvíli vystupoval primárně jako poslanec, který před plénem a zprostředkovaně rovněž před orgány činnými v trestním řízení, požadující jeho vydání, hájil svůj postoj...“

Co žalobci sdělují?

Co nám žalobci tímhle kostrbatým výrokem vlastně sdělují? Nic méně závažnějšího, než že premiér může beztrestně mást občany, lhát na veřejnosti. Lze vzít v potaz, že Babišovy výroky jsou součástí jeho obhajoby. Při ní má každý obviněný právo si vymýšlet, ovlivňovat svědky, předhazovat falešné stopy.

Jenže tady je obviněným ministerský předseda, který má informace, moc a stále ještě důvěru nemalé části veřejnosti. Co si asi řekne takový důvěřivý občan, který do justice nevidí? Nejspíš toto: Jestli někdo úspěšně ušil trestní stíhání na premiéra, tak jestli já někdy spadnu do spárů justice, je se mnou ámen.

Kdo může být ústavním soudcem Číst článek

Státní zastupitelství vlastně přiznává premiérovi nárok zaútočit na policii a justici a podkopávat její důvěryhodnost ve chvíli, kdy sám je trestně stíhán. Přitom nemá cenu popírat, že uměle vykonstruované kauzy existují.

Ale od toho máme odstupňovaný systém státních zastupitelství a soudů, odvolacích pojistek a přezkumných řízení, aby falešná obvinění odhalily. Ať už se v takovém nebezpečí ocitne premiér nebo jakýkoliv jiný občan.

Verdikt pražských žalobců mohl jen povzbudit Andreje Babiše v jeho dalších útocích na justici. A můžeme se jen dohadovat, zda do své materiální obrany, uznané žalobci jako jeho právo, nezahrne i stupňování tlaku s cílem sprovodit kauzu Čapí hnízdo ze světa dřív, než se dostane před soud.

Což ale již nebude tak jednoduché jako v dobách působení tak zvané justiční mafie, která podle někdejší nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešové ovlivnila i trestní stíhání vicepremiéra Jiřího Čunka. A kdy jeden z nejvyšších českých soudců přesvědčoval příslušné státní žalobce, že nezávislost rozhodování musí jít stranou, když hrozí pád vlády.

Přece jen už žijeme v jiné době. Část občanské společnosti snad už je i po zkušenostech s justiční mafií citlivější k podrývání spravedlnosti.

A pokud kauza Čapí hnízdo neskončí jasným soudním rozuzlením, ať už osvobozením premiéra nebo jeho pravomocným odsouzením? Pak už by nemuselo tak lehce projít mocným, že v Čechách už je zase možné objednat si ani ne tak trestní stíhání jako jeho zametení pod koberec.