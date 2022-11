Andrej Babiš oznámil, že bude kandidátem svého hnutí ANO na prezidenta. Zda má šanci uspět, respektive jak ho porazit, bude tématem nespočtu článků, analýz, průzkumů, rozhovorů, kavárenských a hospodských diskusí. Samostatnou diskusi by si ale zasloužila otázka, jak to Andrej Babiš dělá, že se stále drží v centru zájmu, jaké povahy je magnetizmus, kterým přitahuje početné tábory těch, co ho respektují či obdivují, a těch, co ho vášnivě nenávidí. Praha 16:30 2. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Andrej Babiš bude pravděpodobně workoholik, který nesnáší prázdný diář. Když ho nemá zaplněný vládní agendou, má ho zaplněný agendou opoziční.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Ivan Hoffman: Magnetický Babiš

Může to být rutina z byznysu, ve kterém čas jsou peníze, ale workoholikem se člověk nestává, nýbrž se jím musí narodit. Má-li někdo vysoké ambice a je zvyklý po dosažení cíle stanovit si další, vyšší, workoholismus se hodí.

Andrej Babiš není prvním ani posledním politikem, kolem kterého se vše točí. Svého času byl veřejný prostor kompletně mediálně zaplevelen Václavem Klausem a pak Milošem Zemanem, silnými nepřehlédnutelnými muži, nadanými schopností rozdělit společnost.

Také je ale možné, že silní, vyčnívající či kontroverzní lídři jsou odpovědí na poptávku veřejnosti, kterou není třeba dělit, neboť již z jiných důvodů rozdělená je.

Volba bude o Babišovi

Magnetizmus Andreje Babiše jistě spočívá i v jeho miliardách. Boháče provází v politice obdiv či nenávist, nikdy ale lhostejnost. Volič buďto boháčovi zazlívá, že je bohatý na úkor chudých, anebo doufá, že svěří-li mu moc, boháč ho přizve ke svému štědrému stolu. Sice se to nestává, ale co kdyby? Boháč na to má.

V drsné kampani je předpokladem úspěchu zametený práh Číst článek

Magnetizmus Andreje Babiše je magnetizmem miliardáře, který se baví s obyčejnými lidmi, i když nemusí. Jde mezi lidi, i když ví, že ne všichni budou jeho sympatizanti. Andrej Babiš svůj magnetizmus samozřejmě přiživuje a asi na něm bude závislý.

Nekandiduje proto, že si je jist vítězstvím. Dost možná bere případnou výhru jenom jako příjemný bonus a ve skutečnosti žije kampaněmi a svým zaplněným diářem.

Volba prezidenta bude o Babišovi. Zdá se, že kdyby ho nebylo, museli bychom si ho vymyslet, aby výběr prezidenta neprovázela nuda. Babišův magnetizmus je zárukou, že to bude mazec.

Autor je komentátor Deníku.