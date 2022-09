Andrej Babiš jako obžalovaný kandidát na prezidenta

To tu ještě nebylo. Kandidát na prezidenta republiky, vedoucí peloton preferencí, stojí před soudem jako obžalovaný. A i když mluví o procesu politickém, není tomu tak. Politické je pouze to, že jde o stále vlivného politika, bývalého premiéra, nyní lídra opozice, Andreje Babiše. Ne že by bývalí prezidenti neměli zkušenosti se soudy. Ale tam právě šlo o procesy ryze politické. Komentář Praha 6:30 28. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš u soudu | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

I komunistický prezident Husák, symbol posrpnové normalizace, se dostal v 50. letech do soukolí režimu, který pomáhal budovat a skončil v jeho kriminále. Prý proto byla pak jeho varianta prosovětské totalitní vlády v 70. letech založena více na uplácení skupin obyvatelstva a mimosoudním donucování než na masovém věznění.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Radko Kubičko: Obžalovaný kandidát na prezidenta

To však plně poznali nejstatečnější jeho kritikové, hlavně polistopadový prezident Václav Havel, kterého Husák neváhal do věznice poslat. Vznikl tak černý, ale velmi předvídavý normalizační vtip, podle kterého se příštím prezidentem stane právě Havel, protože už je v přípravce.

To Babiš je zajisté zcela jiný případ, dotační podvod není žádný politický názor a argumentace, že kdyby nebyl v politice, nikdo by si toho ani nevšiml, obstojí jen stěží.

Farma Čapí hnízdo dostala dotaci pro malé firmy, ač jsou pochybnosti, že takovou byla. Proces se zajisté táhne dlouho, až to zakládá zcela jiné podezření, že v tom naopak roli může hrát, že Babiš byl vicepremiérem a premiérem. Dokázat se to nedá, ale dobře pro právní stát to nevypadá.

Projekt provázela řada nesrovnalostí. Byl zájem na tom, aby prošel, vypověděli experti o Čapím hnízdě Číst článek

Bezradnost i taktika

Občané na to mohou mít názor, ale rozhodnout o případné vině a trestu konkrétní osoby musí jen nezávislý soud, takže i vizionářská cela občanských aktivistů by měla zůstat ve skladu. Přesto je legitimní otázka, jak může ovlivnit Babišovo stíhání prezidentské volby.

Obecně v zavedených demokraciích platí, že stíhaný, či dokonce obžalovaný politik by měl zvážit svou kandidaturu do vyřešení případu. Politické procesy se tam nekonají, takže nemůže to být žádná politická demonstrace.

Babiš zatím svou kandidaturu nepotvrdil a nahlas uvažuje i o jiných kandidátech hnutí ANO. Vzhledem k tomu, že jde o jeho stranu v pravém slova smyslu, bude to on sám, kdo nakonec rozhodne.

Median: Prezidentskou volbu by v prvním kole vyhrál Babiš, ve druhém Pavel. Podpora vzrostla Nerudové Číst článek

Další otázkou může být, jak to ovlivní jeho případné voliče. Všechno nasvědčuje tomu, že tato kauza je nijak od volby neodrazuje. Stejně jako je neodrazují mnohé konflikty zájmů, které ve funkci premiéra měl.

Ani svérázný způsob vládnutí, kdy o mnohém rozhodoval sám a jeho vláda působila dojmem podpůrného aparátu. Ani jeho kariéra za komunistického režimu.

Naopak, proces, který se Babiš snaží prezentovat jako další pokus odstranit ho z politiky, může jeho voliče motivovat. Přesto asi i oni by měli cítit, že přijít na Pražský hrad rovnou ze soudní síně není v normálním demokratickém státě normální.

Premiér Fiala: Koalice Spolu ještě stále nevzdala hledání svého prezidentského kandidáta Číst článek

Ač se sice snaží tak působit, není Babiš jako Havel, kterému se to skutečně stalo, ale za diametrálně odlišných okolností.

Pak je tu ale poslední otázka, jestli by Babiš neměl přece jen jako nejsilnější kandidát jednat státotvorně a říci co nejdříve jasně, zda-li hodlá nebo nehodlá kandidovat. Protože za této situace prezidentskou volbu velmi znepřehledňuje.

A je to přece jen volba hlavy státu. Totéž samozřejmě činí i demokratické politické strany tím, že zatím stále nepostavily žádného svého kandidáta a nechávají kampaň na těch občanských, bez politických zkušeností.

A je ho zajisté těžké stavět, když nevědí, proti jaké váze půjde. Je v tom bezradnost, ale i taktika, v tomto případě zcela nevhodná. Stejně jako situace, kdy o relevanci kandidáta má de facto rozhodnout soud zhruba v době, kdy se volby mají uskutečnit.

Autor je komentátor Českého rozhlasu