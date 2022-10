Andrej Babiš se stále ještě nenaučil vyhrát senátní volby

Hnutí ANO senátní volby neumí. Tímto konstatováním se opakovaně snaží jeho vedení omluvit neúspěch. Bylo tomu tak v minulosti a není tomu jinak ani letos. Přitom hnutí ANO mělo dost času na to, aby se senátní volby naučilo. Nestalo se tak. Osm let vládní strana a nyní nejsilnější opoziční hraje v horní parlamentní komoře zanedbatelnou roli. Komentář Praha 6:30 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš po senátních volbách | Foto: Slavomír Kubeš | Zdroj: ČTK

U většinového volebního systému se totiž výsledek počítá až po konci kola druhého. Pochopitelně pokud se vám v tom prvním nepodaří získat více než padesát procent odevzdaných hlasů. Vítěz bere vše, takže historie si nepamatuje poražené, byť v kole druhém neuspěli například o pouhých pár set hlasů a přesvědčivě vyhráli kolo první.

Vystrčil: Vsadili jsme na slušnost. Lidi začala štvát Babišova kampaň a to, že se neštítí téměř ničeho Číst článek

Nedokážete-li v tom druhém získat podporu i od jiných než vlastních voličů, většinou nezvítězíte. Říkejme tomu koaliční potenciál, který má v senátních volbách hnutí ANO téměř nulový.

Nelze to klást za vinu především jednotlivým kandidátům. Někteří z nich jsou v daném regionu známí a těší se důvěře. Jinak by nemohli být například starosty či primátory. Problém je v tom, že jejich pověsti škodí a šance na úspěch výrazně snižuje kampaň na celostátní úrovni.

Tu Andrej Babiš velmi vyhrocuje a zmiňovaný koaliční potenciál pro kandidáty hnutí dramaticky snižuje. Naopak může motivovat některé lidi k tomu, aby ke druhému kolu přišli a volili menší zlo, tedy proti hnutí ANO.

To, jaký vliv na rozhodování občanů může mít styl veřejného vystupování Andreje Babiše, názorně ukazuje výsledek z Kroměřížska. Tam Lucie Pluhařová prohrála s Janou Zwyrtek Hamplovou. Prvně jmenovaná za hnutí ANO zůstala tak říkajíc na svém. I při výrazně nižší volební účasti získala téměř stejný počet hlasů jako v kole prvním. Druhá pak svůj zisk z kola prvního dokázala navýšit a tím v tomto obvodě zvítězit.

Přitom nešlo o kandidátku vládní koalice, ale nezávislou. Tedy z hlediska přízně voličů výrazně závislou na úspěších protivládních demonstrací namířených v minulosti proti Babišovu a v současnosti proti Fialovu kabinetu. Očekávalo by se tudíž, že si kandidátka hnutí ANO se svou sokyní bez problémů poradí. Nestalo se tak.

Vystrčil a Czernin

Dalším důkazem, že Andrej Babiš úspěšnou taktiku pro zvládnutí senátních voleb stále není schopen nalézt, může být výsledek duelů v Jihlavě a v Jičíně. V obou případech Andrej Babiš investoval hodně času a energie, aby z horní parlamentní komory všemi možnými způsoby dostal místopředsedu TOP 09 Tomáše Czernina a předsedu Senátu za ODS Miloše Vystrčila.

Obžalovaná Nagyová: Výsledek voleb je obrovský úspěch. Je čas říct si ‚co jsme si, to jsme si‘ Číst článek

V Jičíně kandidát ANO výrazně prohrál, v Jihlavě byl úspěch šéfa horní parlamentní komory drtivý. V tomto regionu přitom nešlo o souboj Miloše Vystrčila s kandidující Janou Nagyovou, ale prakticky s Andrejem Babišem.

Zkrátka předseda hnutí ANO se svým agresivním stylem vystupování podepsal pod výrazný neúspěch svého hnutí v letošních senátních volbách. V tradičních stranách a hnutích by kvůli tomu čelil kritice a musel by hájit svoji předsednickou funkci. V případě Andreje Babiše nelze očekávat, že by se jeho pozice ve vedení ANO oslabila.

Směrem k dalším volbám s dvoukolovým většinovým systémem je to pro něj varování. Bude-li se ucházet o post prezidenta osobně, nebo vyšle-li někoho jiného, při pokračování dryáčnického stylu předvolební kampaně bude moci vedení ANO rozšířit okruh toho, co neumí. Vedle senátních voleb by k tomu mohly přibýt i volby prezidentské.