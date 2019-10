Vliv japonského císaře na český rozpočet

O podobných výdajích není potřeba diskutovat. Bylo by chybou, kdyby na takovéto akci nebyla Česká republika zastoupena. Do Japonska se však nevydal prezident, ale premiér. Miloš Zeman si na dalekou cestu do Asie netroufl. Andrej Babiš na ni vyrazil místo něj.

Mimo jiné to znamená, že nebude přítomen projednávání nejdůležitějšího zákona roku. Za něj bývá považován návrh státního rozpočtu. Jeho prosazení ve sněmovně je pro hospodaření vlády klíčové. Proto premiér tento návrh před zákonodárci ve spolupráci s ministrem financí obhajuje.

Andrej Babiš to tentokrát dělat nebude. Přijetí rozpočtu tím neohrozí. Podpora pro něj byla dojednána dopředu. Ruku pro něj zvednou představitelé hnutí ANO, sociální demokraté a komunisté. Dohromady dají pohodlnou většinu.

Zodpovědnost za vysoký deficit

Jeden hlas v celkových počtech nehraje v tuto chvíli zásadní roli. Drama se konat nebude. V takzvaném prvním čtení budou schváleny celkové příjmy, výdaje a na ně navazující čtyřicetimiliardový schodek.

Otázkou zůstává, zda nešlo sladit program premiéra a sněmovny tak, aby stihnul záskok v Japonsku i jednání o rozpočtu? Přesto poslanci o obhajobu návrhu nezůstanou ochuzeni. Do role premiéra se vtělí Miloš Zeman. Nejde o vzájemnou výpomoc. S cestou Andreje Babiše do Japonska to přímo nesouvisí.

Prezident republiky se rád k rozpočtu opakovaně vyjadřuje. Činil tak i v okamžiku, kdy byl premiér Babiš, nebo v minulosti Sobotka, projednávání osobně přítomen. Rád dával politikům různá doporučení. Ti ho většinou zdvořile vyslechli a zařídili se po svém. Na podobu rozpočtu a na jeho schvalování nemá mít Miloš Zeman v roli prezidenta žádný zásadní vliv.

Jde o hospodaření státu, za které se zodpovídá vláda v čele s premiérem. Proto pod návrhem se čtyřicetimiliardovým schodkem nebude podepsán Miloš Zeman, ale Andrej Babiš. Především on ponese zodpovědnost za poměrně vysoký deficit v době stále ještě slušného růstu tuzemské ekonomiky. Tuto skutečnost nevylepší, ale ani nezhorší, jeho záskok za prezidenta v Japonsku.

Autor je komentátor Českého rozhlasu