Babiš má šanci zbavit se u soudu Bureše

Od začátku roku 2012 se u soudu zkoumá, jakým způsobem spolupracoval Andrej Babiš s komunistickou Státní bezpečností. To, že s ní přicházel do styku, nelze popřít. Jako pracovník zahraničního obchodu, který byl vyslán do zahraničí, se kontaktům nemohl vyhnout. To Andrej Babiš nemůže vyvrátit. Co však dělat může, je odmítat vědomou spolupráci.

Komentář Praha 6:29 29. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít