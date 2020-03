Konflikt zájmů Andreje Babiše řeší pomatenci a vlastizrádci

Člověk ze zoufalství snadno pomate se, zpívá se v písni s názvem Muchomůrky bílé. K pomatení však může snadno dojít i z jiného důvodu. To třeba jako předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu přijedete prověřit, jak se v České republice zachází s penězi z Evropské unie a jak se jejich využívání kontroluje. Praha 6:29 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Andrej Babiš odchází z Úřadu vlády | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Vzhledem k podezření na konflikt zájmů premiéra Andreje Babiše to je aktivita celkem logická. Neměla by naznačovat nějaké pohnutí mysli.

Důvodem by nemělo být ani následné zjištění, že v Česku neexistují jasná pravidla pro posuzování konfliktu zájmů. Dění kolem premiéra, včetně vyznění auditních zpráv Evropské komise, to totiž názorně ilustruje.

Konflikt zájmů neexistuje

Pochopitelně Andrej Babiš takovýto názor odmítá. Opakovaně tvrdí, že v konfliktu zájmů není a že vše vyřešil v souladu s příslušným zákonem. Konkrétně tím, že převedl Agrofert do svěřenského fondu. Ve zmiňované právní normě se však nepraví nic o tom, že se tímto způsobem považuje konflikt zájmů za vyřešený.

Podstatné je, aby z takto umístěného majetku neměl prospěch a neměl na něj ani zprostředkovaný vliv. Podle názoru auditorů Evropské komise tomu tak není. Podobně se vyjadřují i někteří tuzemští opoziční politici a experti.

Zkrátka jsme svědky tvrzení proti tvrzení. Spor by mohl autoritativně rozhodnut především pravomocný výrok příslušného soudu. K němu je zatím daleko. Přesto nelze řešit takovýto spor stylem, ke kterému přistoupil český premiér. Předsedkyni příslušného výboru Evropského parlamentu označil za pomatenou. Dva české europoslance potom rovnou nazval vlastizrádci, kteří nebojují za české zájmy.

Vztahy s EU

Přitom mezi ně by měly patřit korektní vztahy s Evropskou unií. K nim nepřispívá hulvátské chování Andreje Babiše. Ani jeho osočování nemůže totiž zakrýt skutečnost, že dosud má problém s konfliktem zájmů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: Konflikt zájmů Andreje Babiše řeší pomatenci a vlastizrádci

Ten v souvislosti s čerpáním evropských peněz vzbuzuje v Bruselu obavy, jestli své postavení v čele vlády nezneužívá ve prospěch koncernu, který dočasně umístil do svěřenského fondu. Na snaze ověřit si na vlastní oči, jak tomu je, není nic pomateného ani vlastizrádného.

Andrej Babiš mohl předsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu osobně vysvětlit, v čem se podle něj mýlí. Setkání se tato europoslankyně nebránila. Premiér si na ni a její kolegy čas neudělal. Raději použil osvědčenou metodu. Silnými výrazy na veřejnosti se pokusil jejich aktivitu shodit.

Kdo by bral vážně pomatence a vlastizrádce? To dá rozum, že jenom další pomatenci a vlastizrádci. Ostatní by měli věřit premiérovi, který sám nejlépe ví, jak je to s jeho konfliktem zájmů. Zkrátka žádný není, a kdo o tom pochybuje, tak tomu vůbec nerozumí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.