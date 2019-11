Ukrajinci jsou nejpočetnější menšina v České republice. Tak alespoň mluví čísla statistiků. Je jich skoro o dvacet tisíc více než Slováků. Naprostá většina pracuje, čímž pomáhají české ekonomice. Můžeme tedy být jen rádi, že český premiér Andrej Babiš (ANO) v průběhu své ukrajinské mise zanechal dobrý dojem. Komentář Praha 11:25 22. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s ukrajinským premiérem Oleksijem Hončarukem | Zdroj: Twitter Úřad vlády ČR

To potvrdili i ukrajinští představitelé, včetně prezidenta a premiéra. Ocenili Babišova slova o nutnosti obnovení územní celistvosti Ukrajiny i odsouzení záboru Krymu Ruskem. Kvitovali fakt, že Babiš vůbec přijel, protože naposledy do Kyjeva zavítal před jedenácti lety Mirek Topolánek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Babišovo ukrajinské osvícení

Jinak bohužel žádný český ministerský předseda. Vzhledem k počtu Ukrajinců, kteří už do naší země přišli a teprve přijdou, je to opravdu smutná bilance.

Připomenutí Krymu

Co se týká samotné územní celistvosti Ukrajiny a obsazeného Krymu, byla Babišova slova správná. Povstání na východě Ukrajiny vyznělo do ztracena. Tamní bojovníci by ve vlastním zájmu nejlépe udělali, kdyby se pokusili s Kyjevem smířit. Podle všeho je totiž Rusko využilo, použilo a opustilo.

Ještě jasnější je věc s Krymským poloostrovem. V roce 1994 podepsaly čtyři státy takzvané budapešťské memorandum. V něm se zástupci Ruska, Spojených států amerických, Velké Británie a Ukrajiny dohodli na následujícím: vláda v Kyjevě se vzdá jaderných zbraní zděděných po Sovětském svazu a ostatní jí za to zaručí bezpečí a územní nedělitelnost. Rusko, jeden ze signatářů, ujednání obsazením Krymu porušilo.

Lidé mi do vězení v Rusku poslali 20 kilo dopisů. Byly pro mě tím nejcennějším, říká krymský aktivista Číst článek

Není přitom možné ruské kroky hájit geopolitickou nutností nebo rozšiřováním NATO. Pokud mezinárodní právo a sliby neplatí, nemůže si být jistý nikdo a ničím. Je proto dobře, že Babiš nenásledoval slova prezidenta Miloše Zemana, že ruský Krym je hotová věc, se kterou se musíme smířit.

Povstání na východě Ukrajiny je hrozné, ale připojení Krymu k Rusku je pro mezinárodní pořádek naprostá katastrofa. Smířit se s tím ani nemusíme, ani nemáme.

Podnikatelské příležitosti

Poté, co se Andrej Babiš umně vypořádal s geopolitickou otázkou v souladu se zdravým rozumem, mezinárodním právem i pozicí Evropské unie, mohlo se přejít k věci nejdůležitější. Podnikatelskému fóru, které mělo propojit české a ukrajinské podnikatele.

Vzhledem ke skutečnosti, že EU Ukrajinu zasypává miliardami eur, zdroje jsou. Zakázky v nejrůznějších odvětvích čekají a naprosté terno by byla účast na obnově boji zasažených oblastí východní Ukrajiny, pokud tam jednou zavládne mír.

Na celé akci je ale nejzajímavější, že český premiér se tentokrát nedopustil žádného velkého přešlapu. V minulosti se mnohokrát pohyboval v mezinárodním prostředí jako bublina ve vodopádu a moc úspěchů nesklízel.

Především na poli Evropské unie, kde jednou prohrál summit jednající o vrcholných pozicích, jindy se divil, že ho kritizuje nizozemský kolega kvůli migraci, když si s ním přece předtím Babiš pořizoval fotku neboli „selfíčko“.

Tentokrát se stávající šéf Strakovy akademie buď dobře připravil, vyslyšel dobré rádce, nebo se poučil z předchozích přešlapů a omylů. V zájmu naší země doufejme, že se nejednalo o ojedinělé osvícení. Tedy že výkon Andreje Babiše na Ukrajině předznamenává celou řadu dalších úspěchů bez mezinárodní ostudy.

Na domácí scéně je ale potřeba zajistit ještě jednu věc. Ukrajinci ani jiní cizinci by neměli být předvojem levné práce, která bude uměle tlačit dolů mzdy, čehož pak zaměstnavatelé budou využívat a zneužívat.

Autor je komentátor Českého rozhlasu