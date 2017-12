Prognóza 2018 - Babiš bude odsouzen. K totálnímu politickému úspěchu

Matematika je jasná: Pokud někdo do 10. ledna neotočí o 180 stupňů, a zatím opravdu nic nenasvědčuje tomu, že by se to mohlo stát, Babiš důvěru nezíská. Co bude dál? Prezident Miloš Zeman už avizoval, že i druhý pokus o sestavení vlády věnuje Andreji Babišovi a ani tady není moc důvodů si myslet, že slovo nedodrží.

Má Babišovi co vracet, předseda ANO proti němu nepostavil vlastního prezidentského kandidáta a v podstatě Zemana podporuje v úsilí o znovuzvolení. Druhé kolo prezidentské volby se koná až 28. ledna a minimálně do té doby Zeman půjde premiérovi na ruku, aby tuhle pro něj hypervýhodnou konstelaci udržel.

Zeman zároveň odhaduje, že nakonec v druhém pokusu Babišova vláda důvěru získá. A připusťme, že tahle prognóza je založena na velmi racionálních předpokladech. Pokud by všechny strany setrvávaly na svých pozicích, že s Babišem nikdy, začaly by vážně hrozit předčasné volby.

A je tu hned několik partají, které z nich mají panickou hrůzu. Zaprvé jsou finančně vyčerpané a za druhé by jim hrozilo, že se vůbec nedostanou do sněmovny. Možností je několik, jako pracovní verzi můžeme zmínit třeba vládu Babiše s ČSSD tolerovanou komunisty.

Jednobarevná většinová vláda?

Bude samozřejmě záležet na jednom řekněme externím faktoru – a to na tom, co je ve zprávě Evropského úřadu pro poj proti podvodům OLAF o Babišově Čapím hnízdě.

Pokud v Bruselu našli na padesátimilionové dotaci podobná pochybení, jaké vidí česká policie, bude se jakékoli straně těžko vysvětlovat, proč najednou otáčí a podporují Babiše, kterému nemohly kvůli kauze dosud přijít na jméno. Ale i tak samozřejmě může nad principiálním postojem zvítězit pud sebezáchovy, taková už je politika.

Situaci by samozřejmě mohl odblokovat i sám Andrej Babiš, kdyby ustoupil do pozadí a poslal místo sebe coby premiéra do Strakovy akademie někoho, koho by pak řídil zhruba jako autíčko na dálkové ovládání. Ale Babišova touha řídit vládu osobně po manažerském způsobu, jezdit do Bruselu, vstupovat do dění v EU a svým způsobem se zapsat do dějin je asi tak velká, že na tuhle možnost můžeme zapomenout.

Babiš má v ruce hodně silné karty. Podle aktuálních průzkumů od voleb dál posiluje. Dle CVVM by ANO volilo skoro 34 procent lidí. A můžeme se vsadit, že Babiš, když náhodou spí, sní o tom, že by v eventuálních předčasných volbách mohl vyšplhat až někam ke 40 procentům, což by mu už mohlo umožnit sestavit vysněnou jednobarevnou většinovou vládu, díky které by se už nemusel ohlížet vůbec na nic, podobně jako Lech Kaczynski v Polsku a Viktor Orbán v Maďarsku.

Je možné, že tohle je nakonec skutečný cíl celé jeho nynější hry. Kampaň vlastně nikdy neukončil, coby premiér má nyní možnost rozdat voličům dárky v podobě zvyšování platů a důchodů, na volbách by zřejmě vydělal nejvíc právě on.

Ať tak nebo tak, prognóza do roku 2018 zatím vypadá jednoznačně: Je to rok, ve kterém je Andrej Babiš odsouzen k politickému úspěchu.