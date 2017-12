Řeč je pochopitelně o zákonodárcích, kteří nepatří do klubů hnutí ANO, nebo KSČM. Tato dvě jmenovaná uskupení obsadila v dolní parlamentní komoře dohromady 83 křesel.

Pokud o osudu nového kabinetu bude rozhodovat alespoň 166 poslanců, nebude Andreji Babišovi platná ani případná dohoda s komunisty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Hartman: První Babišově vládě může důvěru ve sněmovně zaručit jen epidemie

Ti totiž jako jediní projevili ochotu bavit se o podmínkách, za kterých by mohli tolerovat menšinovou vládu. Ostatní tvrdí, že jí neumožní normální existenci. K ní je v ústavním pořádku České republiky potřeba vyslovení důvěry ve sněmovně.

Po setkáních vyjednávačů hnutí ANO s ostatními politickými subjekty je zřejmé, že ji Babišova vláda získat nemůže. Pochopitelně za předpokladu, že se vyřčená slova nebudou výrazně lišit od konkrétních činů.

Byť se voliči mohli v minulosti opakovaně přesvědčit o tom, že nelze brát všechny sliby politiků vážně, nezdá se pravděpodobné, že by na poslední chvíli například představitelé SPD, ODS či sociální demokracie vyšli při prvním pokusu Andreji Babišovi vstříc.

Nejistota druhého pokusu

Proto jsem na začátku zmínil rozsáhlou zdravotní indispozici nemalé části zákonodárného sboru, která by poměr sil při hlasování o důvěře vychýlila ve prospěch hnutí ANO.

Česko se tak velmi pravděpodobně dočká druhého pokusu. K němu by už měl Andrej Babiš přistoupit zodpovědněji. Rovněž prezident Miloš Zeman by měl více motivovat jím podruhé jmenovaného premiéra k tomu, aby sestavil kabinet, který bude mít ve sněmovně předjednanou většinovou podporu.

Při prvním pokusu totiž bylo pro hlavu státu výhodnější, aby Andrej Babiš nebyl úspěšný. Prezident před druhým pokusem může udržovat v napětí voliče hnutí ANO, zda se předseda tohoto uskupení stane opakovaně předsedou vlády. Zdaleka ne všichni už vědí, koho v boji o Hrad podpoří. Jejich rozhodování může ovlivňovat právě nejistota ohledně druhého pokusu.

Prezident před druhým pokusem může udržovat v napětí voliče hnutí ANO, zda se předseda tohoto uskupení stane opakovaně předsedou vlády. | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Kdyby současný kabinet ve sněmovně při hlasování o důvěře na začátku ledna uspěl, nemuseli by někteří voliči situaci kolem jmenování Andreje Babiše brát v potaz. Lze totiž počítat s tím, že zdaleka ne všichni si uvědomují, že i při případné Zemanově prohře by současná hlava státu stihla jmenovat premiéra i podruhé.

Měla by na to čas do 8. března, kdy jí vyprší funkční období. Od 10. ledna, kdy by se o důvěře vládě mělo hlasovat, na to bude mít případně dost času.