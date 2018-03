Andrej Babiš v Zemanově jámě lvové

Šéf ANO Andrej Babiš se přitom při informování prezidenta Miloše Zemana bude muset vyrovnat se svou - momentálně ve vztahu k prezidentovi - slabší pozicí. Jelikož se mu zatím nepodařilo sestavit vládu, která by získala důvěru Poslanecké sněmovny, nachází se v neustálém ohrožení sesazení prezidentem.

Babiš prozatím není podruhé jmenovaný premiérem a pověření k sestavování vlády mu může prezident kdykoliv odebrat. A pověřit kohokoliv jiného.

Zemanova pozice je přitom jasná. Upřednostňuje vládu ANO se sociálními demokraty, s podporou KSČM. Postava předsedy SPD Tomia Okamury jakožto případného dalšího do party se také stále vznáší někde v ozvěně prezidentových myšlenek. S tím vším se bude muset premiér v demisi vyrovnat.

Z kuloárů hnutí ANO se přitom jasně ozývá, že případné spolupráce s SPD sice může být cesta nejmenšího odporu, zároveň ale nejvíce trnitá a nebezpečná.

Na domácí i zahraniční půdě by se totiž určitě aktivizoval takový odpor vůči účasti Okamurovy sestavy, že by ji bylo nejen těžké ustát politicky, ale také z hlediska osobní psychiky. Pro samotného Andreje Babiše i ostatní čelné představitele jeho hnutí. Vzpomeňme jen na výhrady několika jeho ministrů i primátorů, kteří jméno SPD spíše vyplivují, než vyslovují.

Pokračování poziční hry

Navíc by byla v ohrožení unijní mise Andreje Babiše, který si zaslouží ocenění minimálně za odhodlání aktivně se pro nás životně důležitému partnerství věnovat. Andrej Babiš tak může prezidenta, který je prý mírně nervózní z táhnoucích se jednání, uklidnit jedině intenzivnějším jednáním s ČSSD.

Však také tento týden mají probíhat intenzivní schůzky na expertní úrovni, přičemž si ministři v demisi se svými sociálně demokratickými možnými partnery mají vyjasnit, na čem se shodnout dá a na čem ne.

Ale ani toto spojenectví nevypadá nijak růžově. Za prvé, Jiří Zimola může očekávat disciplínu poslaneckého klubu oranžových, jak moc chce. V konečném důsledku ale každý poslanec hlasuje podle svého svědomí a tak ke vzpouře dojít může.

Navíc samotný druhý muž ČSSD pravděpodobně nemile překvapil hnutí ANO, když pomluvil plánovaný vládní daňový balíček nebo horoval pro referendum o členství v NATO a Evropské unii.

Andrej Babiš tedy bude muset manévrovat a možná mu zase vytane na mysli prozatím fantaskní představa, jaké by to bylo, kdyby buď nešel do politiky, nebo mu na společné makání kývla ODS. S tou by měl pohodlnou většinu, nikdo by nemohl mluvit o extremistech ve vládě nebo poblíž ní a ještě by to znamenalo stabilní protiváhu vůči prezidentovi na Hradě. A ještě by spolu mohli snižovat daně, kdyby chtěli.

To by ale musel jednat s větší úctou, méně vyzývat přes sociální sítě, dát velkou nabídku a distancovat se jasně od jiných stran. Každopádně od návštěvy těžko čekat rozseknutí gordického uzlu současné politické situace. Spíše pokračování poziční hry s aktivistickým prezidentem, který je do sestavení stabilní vlády pořád na koni i vůči Andreji Babišovi.