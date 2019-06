Svržení vlády se může obávat spíš opozice než Babiš

Do roka a do dne zúčtujeme s vámi. S tímto pokřikem by se mohla vrhnout opozice do boje za svržení Babišovy vlády. Příští týden totiž uplyne rok od momentu, kdy ji jmenoval prezident republiky. Časově by se tak zmiňované heslo dalo naplnit. Co se zúčtování týká, to už bude horší. Patrně zůstane pouze u slov. Komentář Praha 6:29 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Andrej Babiš (ANO) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

K tomu, aby byla proměněna v činy, schází opozici poslanci. Dohromady jich nedá ani 101. Právě to je minimální počet potřebný k vyslovení nedůvěry vládě.

Opozice se tak vrhá do předem prohraného boje. Momentálně má alespoň dostatek sil k tomu, aby se ho mohla vůbec zúčastnit. Žádost o svolání mimořádné schůze, na které by se o osudu Babišova kabinetu mělo hlasovat, musí podpořit určitým počtem podpisů. Ten dají opoziční politici bez problémů dohromady.

Horší už by to bylo v momentu, kdyby byli úspěšní i při zmiňovaném hlasování. Nedůvěra vládě by znamenala její konec. Musela by podat demisi. Prezident republiky by ji pověřil vládnutím do doby, než by byl sestaven nový kabinet. Bez dohody s hnutím ANO by žádný vzniknout nemohl. Lze si totiž jen obtížně představit, jak by se na něm shodli například občanští demokraté nebo Piráti s Okamurovou SPD.

Opozice nenabídla alternativu

Rovněž nelze počítat s tím, že by byl prezident republiky ochotný jmenovat premiérem někoho jiného než Andreje Babiše (ANO). Případnou patovou situaci by mohlo řešit rozpuštění sněmovny a vypsání předčasných voleb.

Pohled do průzkumů veřejného mínění napovídá, že by v nich vyhrálo hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem. Ten by byl pověřen sestavením vlády. Není úplně jisté, že by o tom mohli jednat všichni, kteří jsou v tuto chvíli v dolní parlamentní komoře zastoupeni. Některým stranám a hnutím reálně hrozí, že by se přes pětiprocentní hranici nedostaly.

Zkrátka opozice se momentálně nachází ve složité situaci. Na jednu stranu se musí snažit svrhnout vládu v čele s trestně stíhaným premiérem, který navíc dostatečně nevyřešil svůj konflikt zájmů. Na druhé straně si opozice nemůže přát, aby při své snaze byla úspěšná, protože by si moc nepomohla.

Může si za to sama. Nedokázala se dostatečně sjednotit a nabídnout občanům věrohodnou alternativu včetně charismatického lídra. Takového, který by dokázal oslovit nespokojené davy lidí protestujících v čím dál větším počtu proti premiérovi Babišovi.

Pohled do výsledků průzkumů volebních preferencí názorně dokazuje, že nikdo takový momentálně neexistuje. Proto opozici nebude příliš mrzet, že do roka a do dne s vládou Andreje Babiše nezúčtuje.

Autor je komentátor Českého rozhlasu.