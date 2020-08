Babiš hodil volební rukavici ČSSD i opozici

Blíží se volby a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO proto oznámil, že chce v rámci zrušení superhrubé mzdy snížit daň z příjmu fyzických osob na patnáct procent. Hodil tím rukavici nejen koaliční ČSSD, ale i ODS a celé pravicové opozici. Komentář Praha 6:29 10. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koaliční smlouva mezi ANO a ČSSD se zrušením superhrubé mzdy i snížením daně z příjmu počítá, ovšem jen na devatenáct procent | Foto: Dan Materna | Zdroj: MAFRA/Profimedia

Babiš tuto daň snižuje o plných pět procent, takže i lidi s podprůměrným platem měsíčně ušetří přes tisíc korun. A ODS tím vlastně jen vrací její někdejší volební hit z roku 2006, který ovšem poté zazdila.

Koaliční smlouva mezi ANO a ČSSD se zrušením superhrubé mzdy i snížením daně z příjmu počítá, ovšem jen na devatenáct procent. Babiš tak nyní ČSSD zaskočil čtyřmi procenty navíc.

„Od ČSSD nemůže nikdo očekávat, že bude dělat daňovou politiku ODS,“ komentoval to v Právu šéf ČSSD Jan Hamáček. „Rovnou“ patnáctiprocentní daň z příjmu totiž kdysi lidem slibovala ODS. Jenže nakonec se z ní u hrubé mzdy vyklubala daň dvacetiprocentní, jak už to v politice často bývá.

Všichni v koutě

Snížení daně z příjmu na patnáct procent má státní rozpočet stát zhruba devadesát miliard korun. Babiš ale říká, že tyto peníze v době koronaviru radši nechá lidem, ať je utratí podle sebe a tím je do státního rozpočtu vrátí jinak. ČSSD ve vládě obvykle daně zvyšuje, teď ji ale Babiš zatlačil do kouta – patnáctiprocentní daň totiž citelně vylepší soukromý rozpočet i mnohých voličů ČSSD, které poslední dobou přebírá právě Babiš. A nic voliči neumějí počítat tak jako své vlastní peníze.

Ministerstvo počítá kvůli zrušení superhrubé mzdy se snížením daně z příjmu, řekla Schillerová Číst článek

A podobně se v koutě ocitla i ODS. Politici sice ovládají stále kreativnější rétoriku a „alternativní fakta“, ODS by ale v případě patnáctiprocentní daně musela popřít vlastní volební tahák, který navíc oprašuje dodnes. A dobře to samozřejmě ví i Babiš. Proto na Facebooku napsal, kdyby v ODS náhodou zapomněli, že by „bylo by dobré se vrátit na těch 15 procent, co slibovala ODS, a potom nesplnila. Bylo by to významné pro lidi, viděli by, že nemají důvod se bát budoucnosti“.

Boj o voliče

V ODS proto radši nezapomněli. A hned Babišovi k prosazení „jeho“ patnáctiprocentní daně z příjmu nepřekvapivě nabídli své poslanecké hlasy, takže má návrh ve sněmovně těsnou většinu i bez vládní ČSSD a polovládních komunistů. Jen už to nebude úplně návrh ODS, ale spíš Babiše. Daň z příjmu vždy patřila k hlavním volebním hitům, než ji populisté překryli migrací nebo vystoupením z EU. V případě Babiše jde ale také o návrat ke kořenům. Než se ANO posunulo doleva, přebralo hojně voliče ODS, protože mimo jiné prosazovalo i nízké daně.

Patnáctiprocentní daní z příjmu o ně Babiš bojuje znovu. A zvlášť ČSSD nyní ukazuje, jak zoufale slabá je. ANO totiž svému koaličnímu partnerovi navíc vzkázalo, že nepřipadá v úvahu jeho návrh na zavedení bankovní daně. Podle koaliční smlouvy má sice zákony o daních koalice předkládat společně dohodnuté, ani to ale ČSSD nedává žádnou lákavou cestu, jak se z patnáctiprocentní daně „vysekat“.

Když na ni nakonec přistoupí, tak tím jen potvrdí, že už skutečně je jen politický stín bojující o přežití. A když ji odmítne, pak Babiš řekne i jejím zbývajícím voličům, ať radši volí ANO, protože jim v peněžence nechá víc peněz.

Autor je komentátor serveru Info.cz