Jak nenahrávat Andreji Babišovi

Vzhledem k tomu, že vláda o sobě v současné době nedává moc vědět – tedy s výjimkou dalších problémů ministra vnitra Rakušana –, zaplňují denně zpravodajství všech médií informace o potyčkách na mítincích Andreje Babiše. Jakkoli vypadá předseda hnutí ANO na některých záběrech dost nešťastně, nelze pochybovat o tom, že mu vyhrocená atmosféra u jeho elektorátu přináší kladné body. Komentář Praha 16:23 15. srpna 2022

Nakonec o tom svědčí i nejnovější průzkum volebních preferencí agentury Median, i když sběr dat ještě nezachytil poslední, nejdivočejší mítinky. Andrej Babiš samozřejmě vytváří vyhrocenou a konfliktní atmosféru na svých setkáních s občany zcela záměrně.

Pokud by chtěl situaci opravdu uklidnit, zvolil by jinou taktiku a jiný formát mítinků. Mohl by se se svými fanynkami scházet v uzavřených prostorách, kam by se dostali pouze sympatizanti a vetřelce by bylo snadné vykázat. To by tam ale chyběl křik, emoce a konflikt a nemohlo by tam být tolik novinářů.

Jeho taktika je evidentně inspirována Donaldem Trumpem a jeho neustálým veřejným vyhrocováním konfliktů mezi příznivci a odpůrci, které ve svém důsledku vede ke stále se stupňující polarizaci společnosti.

Tím udržuje své příznivce v aktivním stavu a může je pořád utvrzovat v přesvědčení, že je současná vláda hodila přes palubu.

Donaldu Trumpovi je úplně jedno, že se současná americká společnost ocitá málem na prahu nové občanské války. U nás není situace tak vyhrocená, protože Češi obecně neradi válčí, ale i tak je příkop mezi zastánci liberální demokracie a těmi, kdo v liberální demokracii vidí jen podvod, už dost hluboký.

Nebezpečný koktejl

Na místě je samozřejmě otázka, jak se má současná vláda k této Babišově taktice postavit, aby ještě nezvyšovala jeho popularitu. Situaci určitě nepomáhá nemotorná policie, která často budí dojem, že pracuje spíše jako Babišova ochranka, a jejíž zákroky vůči Babišovým odpůrcům jen dál vyhrocují emoce.

Je ovšem otázkou, jestli je v otázkách bezpečnosti se nepříliš orientující ministr vnitra vůbec schopen s policií něco udělat.

Hlavní problém ale je, že vláda dává Andreji Babišovi příliš velký prostor pro to, aby mohl pořád opakovat, že vláda nechá takzvaně obyčejné lidi napospas zdražování a energetické krizi, a že je to jen on, kdo je dokáže ochránit.

Vláda sice provedla několik záslužných kroků, dopady nastupující krize ale řeší – i v porovnání s okolními zeměmi – velice vlažně.

V obecních volbách může být taktika Andreje Babiše úspěšná. K úspěchu ve volbách prezidentských ale bude potřebovat daleko širší elektorát, než který zatím tímto konfrontačním stylem získává.

Situace se může změnit, pokud část populace citelně zchudne – a na to zřejmě Babiš sází. Takže i tento výsledek může vláda svojí ekonomickou a sociální politikou ovlivnit. Ovšem pokud jde o volbu prezidenta, budí vládní strany dojem, jako že si vůbec neví rady.

Nejde jen o budoucnost této vlády. Jde o společnost, ve které budeme muset žít a která bude stále více rozdělená mezi zastánce liberální demokracie a jejími elitami zrazené nespokojence, z nichž někteří budou toužit po vládě pevné ruky, jiní po eliminaci všech cizinců, kteří nás připravují o to, na co máme nárok, a všichni po návratu starých časů, kdy byl řád a pořádek.

V časech energetické krize a strmě rostoucích životních nákladů to může být nebezpečný koktejl.

Autor je komentátor Českého rozhlasu