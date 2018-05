Andrej Kiska se tak rozhodnout jednoduše musel, aby nepopřel sám sebe

O to těžší to měl Andrej Kiska, rodák z východoslovenského Popradu, když se ucházel o prezidentskou funkci. Musel voliče přesvědčit, že je lepší než ostatní a tradiční předsudky mu to také zrovna neulehčovaly.

Během prezidentské kampaně čelil nejrůznějším obviněním, které – jak ukázal čas – byly liché. Na katolickém Slovensku se nejvíc řešil jeho možný příklon k náboženským sektám. Ukázalo se, že šlo o pouhá falešná obvinění a špinavé karty dalších uchazečů o prezidentský post.

Kiska většinu Slováků překvapil. Během pěti let v prezidentském paláci vystupoval jako morální autorita, ochránce slabých a jako partner k dialogu s těmi, kdo jeho pomoc potřebovali.

Kiska si zachoval zdravý rozum a nepropadl nákaze zvané opojení z moci. To všechno vedlo k tomu, že se stal jednou z nejdůvěryhodnějších politických osobností na Slovensku a tyto žebříčky do dnešních dnů dlouhodobě vede.

Morální hodnoty Andreje Kisky

Dalo by se říct, že je dnes v ideální situaci, jak vyhrát i další prezidentské klání. Co ho tedy vedlo k nedávnému rozhodnutí, v budoucnu už nekandidovat? Jak Andrej Kiska sám uvedl, hlavním důvodem je rodina. Na Slovensku se proslýchá, že dal své manželce slib, že podruhé už do projektu „prezident“ nepůjde. A on to slovo chce dodržet.

Dává tím najevo, že rodina pro něho znamená víc než slibná politická kariéra. Mohlo by se zdát, že „za všechno může“ první dáma Slovenska Martina Kisková. Ta celou dobu žije v Popradě, pracovních cest svého muže se nezúčastňuje a na veřejnosti vystupuje velmi sporadicky. Místní v Popradě jsou ale i po pěti letech překvapeni, že si od nich neudržuje odstup a zachovala si i své příjemné vystupování.

Kiskovo rozhodnutí se může zdát málo pochopitelné v situaci, kdy je Slovensko hluboce znejistěné vraždou dvou mladých lidí, kvůli čemuž padli premiér i několik ministrů a kdy země potřebuje změny hlavně ve způsobu fungování politiky.

A zejména někoho, kdo bude z nejvyšší pozice ve státě dodávat potřebné impulsy, bude svým způsobem moderátorem, který bude měřit všem stejně. Čili přistupovat k ostatním politickým hráčům férově. Přesto, že on sám by asi s férovou kampaní svých potenciálních soupeřů počítat nemohl.

I tak byl ale Andrej Kiska prezidentem, který svým osobním příkladem zdůraznil hodnoty, díky kterým mohl být dobrou hlavou státu. A právě kvůli těmto hodnotám teď Andrej Kiska do prezidentské kampaně podruhé nepůjde. Jinak by popřel sám sebe.