Ani reforma sociálních dávek se ministru Jurečkovi moc nepovedla

Co už výmluvněji vypovídá o kvalitě práce ministra, když ještě dříve, než se jím připravený zákon stane předmětem jednání pléna Sněmovny, nachystá jeho novelu, kterou pak coby poslanec předloží. Šéfovi resortu práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) se to přihodilo už několikrát, čerstvě s úpravou sociálních dávek. Komentář Praha 16:30 11. února 2025

Nemá ani smysl se utěšovat tím, že napravuje své chyby. Činí tak totiž formou, která nevyžaduje posouzení Legislativní radou vlády a tripartitou, ale ani kolečko po všech řádných připomínkovacích místech. Někdy tímto způsobem projdou změny vhodné, jindy kontroverzní, vesměs však připomínající slalom před zaznívajícími námitkami.

V případě reformy sociálních dávek to má ministr Jurečka o to snazší, že jeho předloha je s povděkem kvitována i opozičními hnutími ANO a SPD.

Dalo by se tedy říct, že na sociálním výboru Sněmovny se v předešlém týdnu jenom ladily detaily. Není ale tomu tak. O co pevněji při sobě drží politici, tím hlasitější kritika zaznívá z neziskových organizací seznámených se situací v terénu.

Výhrady k superdávce

„Superdávka“, kterou se pyšní celá vládní koalice, má nahradit příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě. Na podporu by nově mělo dosáhnout zhruba 22 procent občanů oproti dosavadním 29 procentům. Podle ministra se třetině klientů dávka nezmění, třetině sníží a třetině zvedne. Čerpat možná nově začnou i ti, kteří se dosud ostýchali.

Výhrady se týkají zejména propočtů u vybraných skupin. Experti z Platformy pro bydlení, Centra pro společenské otázky a PAQ Research popsali konkrétní případy, kdy se lidem – třeba samoživitelkám s malými dětmi, vícehlavým mladým rodinám na venkově nebo jedincům v exekuci – přitíží.

Jurečka ale tvrdí, že má přesnější data. Ustoupil jen u majetkového testu, kdy lidé žijící v nájmu budou moci mít na účtu dvojnásobek oproti vlastníkům nemovitostí. Větší částky budou moci mít naspořené i rodiny s více než pěti členy.

Bez rozmyslu?

Je správné, že kabinet hodlá sociální pomoc přesněji cílit a motivovat ty, co chtějí pracovat. Neměl by tak ale činit nahrubo a bez rozmyslu. Například podmínit čerpání příspěvku na dítě jeho školní docházkou zavání trestáním potomků za nezodpovědnost rodičů.

Pokud Jurečka až nyní nahlas uvažuje, že by nevyplacené peníze mohly putovat rovnou školám na obědy, kroužky, kulturní a sportovní aktivity dětí, je to opět příznak chaosu.

Copak neměl dost času na důkladnou debatu s odborníky z řad sociologů, ekonomů, právníků a sociálních pracovníků? Opravdu se u nás musí všechno připravovat na koleně v hodině dvanácté a prezentovat nechvalně známou salámovou metodou?

Vždyť Jurečka se bojem proti zneužívání dávek chlubí od nástupu do úřadu. Už předloni v létě spustila jeho KDU-ČSL kampaň, v níž byla pod heslem „Konec zneužívání dávek!“ fotka Roma s plechovkou piva v ruce.

Paradoxně minulý týden se Romové ministrovi hodili – to když na jeho tiskovce dva z nich vládní předlohu chválili. Jenže řada romských organizací je nespokojena už jen proto, že se zde falešně přiživuje obraz Romů coby skupiny, která sociální dávky zneužívá jako na běžícím pásu.

Možná mají pravdu ti, kteří tvrdí, že ani ministři práce a sociálních věcí často problematice chudoby a sociálního vyloučení nerozumějí. Ještě pravděpodobnější však je, že mnozí těmto otázkám vlastně ani rozumět nechtějí.

Když se to hodí, podkuřují voličům dávkami pro rodiny, anebo naopak straší jakými „nemakačenky“, na které prý slušní lidé doplácejí.

Jenže jestli by se politika podle nasliněného prstu někde rozhodně dělat neměla, je to sociální sféra. V ní přece jde o konkrétní osudy dospělých, ale – co je ještě vážnější – i dětí.

Autor je politický analytik