Hnutí ANO čekají potíže

Poražený prezidentský kandidát Andrej Babiš popsal své volební výsledky v prezidentské volbě jako „famózní". Důvodem byla skutečnost, že v prvním kole získal o zhruba půl milionu hlasů více než hnutí ANO ve sněmovních volbách v roce 2021. A v druhém kole dokonce o zhruba milion hlasů. Komentář Praha 6:30 3. února 2023

Někteří analytici varují, že pokud by část těchto voličů podpořila hnutí ANO v příštích sněmovních volbách, může ANO zvítězit s velkým náskokem před ostatními stranami. A Babiš může prý stanout v čele příští vlády.

Ani sám Babiš a ostatní lídři ANO se netají tím, že se o získání těchto voličů chtějí pokusit. Nahrává jim dle jejich soudu nestabilní ekonomická situace v zemi, vysoká inflace i vysoké ceny energií. A také údajná „nová totalita“, která má vzniknout tím, že vládní pětikoalice, jejímž člověkem prý nový prezident je, bude nyní kontrolovat všechny klíčové ústavní instituce v zemi.

Ambiciózní plány představitelů ANO ale může nabourat několik faktorů. Začít lze tím, že Babiš získal v druhém kole prezidentské volby podporu onoho zhruba milionu voličů, kteří v minulých sněmovních volbách nevolili ANO, s pomocí agresivní rétoriky, která v lecčems vycházela vstříc postojům hnutí a stran zastávajících extrémní názory.

Návrat do pozice vůdce?

Voliče ANO v prezidentské volbě Babišovo zpochybňování našich spojeneckých závazků nebo řeči o míru ve stylu, který musel potěšit ruské vedení, sice zřejmě od jeho podpory neodradily, protože to považovali nejspíš jen za volební strategii, ale pokud by se tento Babišův posun k hranicím politického extrémismu měl stát výzbrojí ANO i po skončení prezidentského klání, může s tím mít řada voličů ANO problém.

Částečně i kvůli Babišově rétorice už před volbami oznámili dva významní činitelé ANO – primátor Ostravy Tomáš Macura a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák –, že ho v prezidentské volbě nepodpoří.

Pokud by se nyní Babiš snažil přivést do řad voličské základny ANO s pomocí podobné rétoriky voliče hnutí Svoboda a přímá demokracie a některých radikálních uskupení, která se nedostala v minulých sněmovních volbách do Sněmovny, mohou ANO začít opouštět umírněnější voliči.

Není navíc zatím jasné, kolik z onoho milionu voličů, kteří nevolili ve sněmovních volbách ANO, ale dali hlasy Babišovi v prezidentské volbě, volilo primárně proti Petru Pavlovi spíše než pro Babiše. Mnozí z nich mohou ANO považovat za příliš mainstreamový subjekt, ať už Babiš ve své rétorice přitvrzuje, jak chce.

Značným problémem pro ANO také bude, že zvolením Petra Pavla prezidentem končí mocenský kartel mezi Babišem a prezidentem Milošem Zemanem. Ten se choval během svého pobytu v prezidentské funkci nejen jako osobní spojenec Babiše, ale také jako jakýsi koaliční partner ANO.

V situaci, kdy nebyl schopný sestavit většinovou vládu, se Babiš stal premiérem jen se Zemanovou vydatnou pomocí. Tento prezident ale nyní z Hradu zmizí a Pavel Babišovi na ruku určitě nepůjde, takže ani volební vítězství ANO nemusí znamenat, že se Babiš stane premiérem. Řadu dosavadních voličů ANO to může od podpory ANO odradit.

ANO také bude mít i po prezidentské volbě problém, který ho provází od jeho vzniku: zůstane vůdcovskou stranou. Kdyby Babiš skončil na Hradě, mohly ho možná v čele ANO nahradit s jeho podporou nové tváře, hnutí se mohlo vnitřně pluralizovat – a od Babiše pomalu oddělit.

To se nepodařilo. Navíc návrat Babiše, který prohrál prezidentskou volbu velkým rozdílem, do pozice vůdce už nemusí být úplně snadný.

Autor působí na New York University Prague