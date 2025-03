ANO předvádí, jak se dělá kampaň v postfaktickém světě

Hnutí ANO rozjelo kampaň před sněmovními volbami. Po celé zemi se vyrojily billboardy útočící na vládu Petra Fialy (ODS). Za pozornost to stojí především proto, že první předvolební „výkop“ nám pomáhá určit, jaká letošní kampaň bude: Negativní až nenávistná, postfaktická až lživá. Komentář Praha 16:30 10. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: LADISLAV KŘIVAN | Zdroj: Mf Dnes + LN / Profimedia

Dostali jsme ale také informaci o další a asi ještě podstatnější záležitosti – o základním obsahu kampaně, k čemuž se dostaneme, coby k pointě na konci.

Nejprve k formálním charakteristikám letošní kampaně. Na billboardech Babišova hnutí se chmuří Petr Fiala a Vít Rakušan (STAN), coby zákeřní nepřátelé lidu a texty uvádějí, co všechno zlého a škodičského našim lidem provedli. „Nezapomeňte!“ vyzývá voliče dramatický, v rudé barvě vyvedený slogan.

Je tedy jasné, že letošní kampaň bude především negativní, a to v té nejostřejší formě. A nebude se to pravděpodobně týkat jen hnutí ANO. Když si vzpomeneme na nedávnou produkci koalice Spolu, která na billboardech nakreslila Babišovi na tváře ruské trikolóry a dílko opatřila sloganem „Rusko pro tebe všecko“, tak člověk vybavený elementárním vkusem a smyslem pro uměřenost s obavami čeká, co z kreativního týmu Spolu vypadne tentokrát.

Zkrátka žijeme v době, kdy politický konkurent nebývá vykreslen jako soupeř, ale jako nepřítel – se všemi důsledky včetně urychlení rozpadu společnosti na nesmiřitelná tábory, podle neblahého vzoru Spojených států amerických.

Druhým rysem kampaně – jak ukazuje anoistický výkop – bude postfaktičnost až lživost. Texty na billboardech Babišova hnutí říkají například, že Fiala s Rakušanem „Zdražili bydlení“ nebo že Petr Fiala je „nejhorší premiér na světě“.

Místopředseda ANO Karel Havlíček bez uzardění říká, že se jedná o kampaň „čistě faktickou“. Jenže to je čistý nesmysl. Bydlení zcela jistě nezdražila vláda, neb není developerem ani prodejcem plynu. Říkat, že vláda něco zdražila, je podobný nesmysl jako například tvrdit, že Babišova vláda zabila v covidu desetitisíce lidí.

A Petr Fiala zcela jistě není „nejhorší premiér na světě“. V průzkumu společnosti Morning Consult sice zaujímá poslední příčku, ale firma hodnotí jen 22 lídrů. Na světě je států hádejte kolik? 193 sdružených v OSN plus několik dalších a mezinárodně ne zcela uznávaných.

Další věc je, že slova „nejhorší“ a „nejméně populární“ rozhodně nejsou synonyma. Takový Vadimir Putin je v Rusku jistě populárnější než Petr Fiala v Česku a asi bychom neřekli, že je „lepší“.

Někdo asi řekne: Vždyť je to jen nadsázka! Dobře, ale proč je vydávána za fakta? To, co zde sledujeme, je signál, že se v kampani propadáme do světa uměle generovaných emocí, který je ovšem vydáván svými tvůrci za svět fakticity a racionality, což mu má dodat síly a přesvědčivosti. Je to samozřejmě zhoubné. Jak pak má vypadat politika a celá společnost, když se v ní o klíčových záležitostech rozhoduje na základě přepjatých fabulací?

Kampaň za teplíčko

No a teď to nejpodstatnější, o čem nás start kampaně hnutí ANO informuje. Bude to její obsah. Údaje a tvrzení uvedená na billboardech (a nutno připustit, že v některých případech to nejsou jen fabulace – například to, že jsme za Fialovy vlády zažili největší zdražování za posledních 25 let, je korektní údaj), se bez výjimky týkají životní úrovně Čechů.

Z toho je jasné, že se hnutí ANO bude snažit udržet téma kampaně v mantinelech domácí ekonomiky. Celkový kontext, kdy je vinou amerického prezidenta Donalda Trumpa zpochybněná bezpečnost celé Evropy a tedy i Česka, má zůstat stranou.

Není divu – Andrej Babiš Donalda Trumpa podporoval a stále nosí trumpovskou červenou čepici. V kampani budeme tedy svědky zásadního sporu. Hnutí ANO bude tvrdit, že o nic nejde, že nemusíme zbrojit, že se máme starat jen a jen o své domácí teplíčko. Vládní strany budou naopak říkat, že se svět změnil, musíme se starat o svou obranu a bezpečnost a o uhájení základních principů, na kterých stojí budoucí prosperita Česka.

Zatím to podle průzkumů vypadá, že kampaň za teplíčko vede na celé čáře. Bude zajímavé sledovat, kolik lidí si nakonec uvědomí, že když se zaměříme jen na něj, může k nám rychle přijít mráz z Kremlu. A to klidně i uprostřed léta – jak jsme si nakonec už jednou ověřili.

Autor je komentátor Hospodářských novin