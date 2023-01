Antikomunisté chodí k volbám!

Poté, co do druhého kola prezidentské volby postoupili dva bývalí komunisté, ozvaly se hlasy některých zásadových antikomunistů, že jim svědomí nedovolí hlasovat ani pro jednoho z nich a že proto raději zůstanou doma. Svědomí má být zajisté hlavním arbitrem lidského jednání a nesluší se proto nikomu druhému do něj zasahovat.

