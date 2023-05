Antisemitismus v Rusku znovu zvedá hlavu

Vladimir Putin řekl ruským Židům, že jeho vojáci „během speciální vojenské operace bojují proti přímým následovníkům nacismu“. Vyzval k pochopení, „k jakým ničivým následkům vede ignorace každého projevu nacionalismu, antisemitismu, xenofobie“. Před sedmi lety Putin chválil Goebbelse jako „talentovaného muže“ ruským rabínům. Tentokrát nic podobného nezaznělo. Komentář Praha 16:30 20. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská divadelní režisérka Jevgenija Berkovičová | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Koncem loňského roku řekl bývalý hlavní moskevský rabín Pinchas Goldschmidt, že Židé by měli co nejdříve opustit Rusko, než z nich režim udělá obětní beránky kvůli neúspěchům na Ukrajině.

V pátek 12. května zveřejnilo izraelské ruskojazyčné médium Dětali text, jehož autor Emil Šlejmovič se vrací k trestnímu stíhání režisérky Ženi Berkovičové za divadelní představení Finist, jasný sokol.

„Je zjevné, že si putinovští satrapové vybrali Žeňu Berkovičovou jako ‚sakrální oběť‘ nikoli za divadelní hru, kterou režírovala, a dokonce nikoli za její protiválečné básně, to jsou jen záminky pro verdikt. Je to kvůli ‚nesprávnému‘ příjmení. Antisemitské bahno už pokolikáté proráží tenký led zdánlivé slušnosti v Rusku,“ napsal Šlejmovič.

Připomněl, že údajný expert Roman Silanťjev, jehož posudek poslal Berkovičovou do vazby, je ve skutečnosti „echtovní antisemita, který se netají se svými názory“.

Proti skutečným zájmům ruského národa?

Zmíněný Silanťjev v rozhovoru pro telegramový účet Lomovka řekl, že hra, kterou režírovala Berkovičová, propaguje islámský terorismus a že to dělají také Židé, aby poškodili Rusy.

„Když se na to dívám – přitom wahhábisté chtějí všechny Židy vykořenit – tak tedy když se dívám, je to s odpuštěním nějaká postmoderna. Ale my to máme, je to v našich známých divadlech. Tohle neřádstvo je třeba zastavit,“ řekl Silanťjev.

Profesor filologie Michail Dymarskij z Gercenovy státní pedagogické univerzity po prozkoumání těchto pasáží došel k závěru, že Silanťjevův komentář obsahuje známky antisemitismu. Sám Silanťjev však prohlásil, že „proti Židům nic nemá“ a že antisemitismus „v podstatě podněcuje sama Berkovičová“.

Mezitím populární ruské bulvární médium Life zveřejnilo materiál, v němž ujistilo své čtenáře, že Berkovičová pochází z rusofobské židovské rodiny, tudíž jde proti skutečným zájmům ruského národa. Připomnělo, že její otec žije v Izraeli, matka zveřejňuje na sociálních sítích vlajky Ukrajiny a Izraele a všichni jsou spojeni s dalším Židem Michailem Chodorkovským.

Bulvár neopomněl ani 88letou babičku Berkovičové, spisovatelku Ninu Katerliovou, jejíž povídka Stařenka beze spěchu vydaná v roce 1989 je součástí zlatého fondu ruské literatury a rovněž se týká židovství v SSSR.

Putin rád opakuje, když zdůvodňuje ruská zvěrstva na Ukrajině, že je to proto, že tam údajně „znovu zvedá hlavu fašismus“. Mezitím v jeho zemi doopravdy znovu zvedá hlavu tradiční ruský antisemitismus.

