Prahu 1 si ‚staré pořádky‘ vzaly zpátky. Nejlukrativnější čtvrť v republice se vrací v čase před rok 2018

Pozornost mu věnovala média i ti, kteří tu ani nebydlí, ani nepracují. Jak by také ne: rada pod vedením advokáta Pavla Čižinského z Prahy 1 sobě, vítěze voleb, se ocitla pod tvrdou palbou a byla nakonec odvolána. Koalici pak s ODS, TOP 09 a ANO utvořily i „protestní strany“, které se ve své kampani vymezovaly proti dosavadnímu způsobu řízení Prahy 1.

Kulisy pro turisty, a nic víc

Centrum města patří samozřejmě k nejlukrativnějším místům v republice. To, jak v poslední době vypadá, ale žádná výhra není. Za poslední roky se z něj – nuceně nebo dobrovolně – stěhovaly celé skupiny lidí.

Namísto obchodů pro místní se většina služeb začala přizpůsobovat turismu. Hospody, bary, drahé restaurace, obchody se suvenýry – nejčastěji se sklem, které nikdo v Česku nevyráběl. Tyto provozovny jsou na každém kroku a spolu s nimi nesmyslné ceny za „tradiční“ jídla, jako jsou trdelníky. Ty jsou tak staročeské, že se s nimi setkáte úplně kdekoliv v Evropě. Připočtěme podvodné směnárny, historická auta, která mají technické průkazy na traktory, pivní turistiku, všude se válející koloběžky a z centra je najednou místo k nežití.

A nejde jen o otázku estetiky. Vlastně o ni nejde vůbec. Všechny tyto naddimenzované nesmysly totiž vytlačily z města normální život, setkání, ke kterým dochází, máte-li se se sousedy kde střetnout. Řeznictví, papírnictví, domácí potřeby, klasické potraviny, ovoce-zelenina, drobná knihkupectví, kvalitní veřejný prostor, zkrátka místa, která z města dělají víc než kulisy pro turisty, mizí. Spolu s tím se prohlubuje i otázka nedostupnosti: bydlet na Praze 1 se dnes skoro nedá, nájmy raketově rostou, obecních bytů nedostatek a místní se před zničujícím vlivem byznysu s názvem „krátkodobé pronájmy“ chránit nedaří.

Dvojí metr

Tyto problémy byly důvodem, proč ve volbách vyhrály strany jako Praha 1 sobě. Byly i důvodem, proč vznikla nová koalice, jejím cílem bylo vrátit Prahu 1 taky trochu těm, kteří zde jen úplně obyčejně žijí. Dařilo se to pomalu. S pádem koalice si o nějakém progresivním obratu ale místní můžou nechat jen zdát.

„Volila jsem vás, a už vás volit nebudu, tohle je zrada,“ zaznívalo nejčastěji na úterním zasedání vůči těm, kteří koalici zradili a jakoby bez mrknutí oka začali vládnout s těmi, proti kterým ještě před volbami vedli tvrdou kampaň. Zajímavé byly také postoje stran, jako jsou STAN a KDU-ČSL, zrovna jejich členové Čižinského potápěli.

Zatímco lidovci krok svého člena Petra Burgra neuvítali, pražský STAN vydal relativizující stanovisko, ve kterém dnes už starostu Prahy 1 Petra Hejmu podpořil. Že bude člen „antibabišovské strany“ v koalici s ANO a že zjevně účelově přivedl k moci ty, proti kterým se občané (zatím ještě ne tak naplno) vymezovali, zjevně nevadí.

Je to právě toto měření dvojím metrem, co dělá ze stran jako TOP 09, STAN, ale i ODS hrobníky vlastních deklarovaných postojů. Jestliže jejich řadoví členové a členky prahnou po moci tak silně, že využijí takřka všeho, aby ji uchvátili, a nehledí, s kým uzavírají koalice na obecních úrovních, není to důvěryhodné ani na úrovni státní. Kromě symbolické roviny je tu ale i třeba rovina praktická: novým starostou je člověk, který byl ve volbách až čtvrtý, a zcela zjevně zvítězily jiné zájmy než zájmy řadových obyvatel.

Nová koalice ruší sociální výbor a nemá radního, který by měl v gesci téma otevřené radnice a participace. Ruší Výbor pro kultivaci a oživení památkové rezervace. Nutno ale dodat, že na oplátku zakládá výbor, který se má zabývat tematikou vylidňování. Co všechno to pro Prahu 1 bude znamenat, uvidíme. Už teď se ale dá říct, že se s „novou“ radnicí vrací zpět v čase: před zlomový rok 2018.

Autorka je komentátorka serveru A2larm