Premiér má k lidu blíže?

Po pár dnech, které od zveřejnění srovnávacího videa premiéra Petra Fialy (ODS) uběhly, je jasné, že „Fialovo nakupování" vstoupí do dějin. Internet se může potrhat smíchy, politologové a politoložky nešetří kritikou a část voličů ODS i Spolu si nejspíš může hlavu ukroutit. Komentář Praha 6:28 13. listopadu 2023

Video se navíc stalo hitem i v zahraničí, které zřejmě nemůže uvěřit tomu, že by toto premiér jakékoliv země mohl myslet vážně. Bohužel: myslí. Něco takového tady ve chvíli, kdy se vláda těší historické nedůvěře, opravdu chybělo.

Premiér se vydal nakoupit za hranice, aby nám zvěstoval šokující pravdu: potraviny jsou v Německu kvalitnější a také mnohdy levnější. Ponechme stranou premiérův spotřební košík, jehož obsah byl sám o sobě na hony vzdálený tomu, co si běžně kupují české domácnosti. Co Fiala zjistil? Že v zahraničí jsou kvalitnější potraviny za menší ceny.

A co dál? Že on sám vlastně nemůže nic moc dělat. Je přece jen premiér, obyčejný člověk bez sebemenších pravomocí. Člověku se z toho chce až brečet.

To, že je v Česku draho, ví obyvatelé a obyvatelky sami moc dobře. Je sice možné, že na českého premiéra tato realita ještě nedolehla, ale jinak většina lidí v Česku tolik deklarovanou změnu, kterou koalice Spolu slibovala, pocítila. Akorát že je to změna k horšímu.

Absolutní odtrženost

Kupní síla nízkopříjmových domácností je důsledkem vládních reforem na úrovni roku 2011. „Dopadla na ně daleko víc inflace, protože jejich výdaje jdou primárně na potraviny a bydlení,“ vysvětluje sociolog Daniel Prokop. Reálné mzdy klesají, náklady na základní životní potřeby stále rostou.

Dvojí kvalita potravin je pak téma, které se tu vyskytuje snad nejméně dekádu. A ví o něm doslova každý, kdo měl někdy šanci porovnat české a zahraniční výrobky. Zdaleka nejen ty západoevropské. Co s tím? To by mohl vědět třeba někdo, kdo je aktuálně u moci, třeba nějaký premiér a jeho ministři.

Fiala chtěl možná ukázat, že chápe, co trápí „obyčejné české lidi“. Povedl se mu ale úplný opak. Ztrapnil se a doložil, že k lidu opravdu nemá blíže. Právě naopak. Jeho video je smutným dokladem absolutní odtrženosti premiéra a jeho vlády od každodenních problémů Čechů a Češek.

Bylo by to snesitelné, kdyby šlo jen o jedno hloupé video. Problém ale je, že tato skutečnost prostupuje celou vládní politiku.

