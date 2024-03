Zastupitelé a zastupitelky v Ostravě se rozhodli bojovat s menstruační chudobou. Na druhé stupně základních škol bude město od konce prvního čtvrtletí letošního roku zdarma distribuovat dámské hygienické pomůcky. Do projektu, který nejen v Ostravě, ale i napříč Českem vzbudil vzrušené debaty, se už zapojilo celkem 37 ostravských škol. Celková pomoc vyjde město Ostrava na půl milionu korun. Praha 16:30 9. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Menstruační vložka (ilustrační fotografie) | Zdroj: Profimedia

To, co v Česku zní exoticky – pomoc dívkám z chudších rodin, aby se kvůli menstruaci nedostávaly do diskomfortní situace –, je přitom na Západě celkem běžná praxe. Důvodem je mnohem rozšířenější povědomí o problému menstruační chudoby i o menstruaci jako takové. U nás je ale menstruace tabu.

Apolena Rychlíková: Už zase ta menstruace! Přestaňme z ní dělat tabu – pro ženy je součástí života

I proto je možné ve veřejném prostoru replikovat takové nesmysly, že by muži mohli mít recipročně zadarmo žiletky nebo třeba pivo. To značí zásadní nepochopení toho, co menstruace je a jak funguje ženské tělo. Je to skandální, ale ne tak úplně překvapivé.

V prostředí, kde se natolik běžná součást života celé poloviny populace tabuizuje nebo vysmívá, se o menstruaci mluví těžko i ženám.

Menstruační chudoba jako sociální bariéra

Mladé dívky jsou pod ještě větším tlakem: zvláště, když na menstruační pomůcky nemají a místo vložek, tamponů, kalíšků nebo speciálního prádla používají srolovaný toaletní papír nebo staré oblečení. Je to nedůstojné a je to ponižující.

Dopady mohou však být i dalekosáhlejší: mladé dívky ze studu a obav, že je papír nebo kusy trička neochrání dostatečně, mnohdy raději ani nechodí do školy.

I to hrálo roli v rozhodnutí Ostravy investovat pár set tisíc do distribuce vložek nebo tamponů přímo do škol. Pomoc je to přitom zacílená a vznikla z úzké spolupráce s řediteli a ředitelkami škol. Ti samotní označili sociální nedostupnost menstruačních pomůcek pro některé své žákyně za problém.

Podle odhadů se menstruační chudoba v Česku týká na 70 tisíc žen. Pomůcky jsou pro ně luxusem, nemohou si je dovolit a celkový pocit nepohody se tím jen násobí. Nejde zdaleka jen o ženy na ulici, ale třeba o dívky ve vícečetných chudých rodinách.

Občas zazní, že by se menstruační pomůcky měly pořizovat v potravinových bankách. Kdo se kdy zajímal o jejich fungování ale ví, jaká poptávka je tam po hygienických potřebách obecně. Jsou to právě mýdla, prací prášky a také ještě potřebnější a důležitější vložky či tampony, co si klientky berou jako první a co také v těchto zařízeních dlouhodobě schází.

Snížení DPH?

Ostrava se vydala dobrým směrem. Její opatření může pomoci chudým dívkám nezanedbávat školu. Efekt může být i mnohem širší: dívky nebudou muset čelit trapným situacím, když se během „svých dnů“ dostanou do nečekaných potíží.

Zbytek politické scény by se v návaznosti na inspirativní a citlivý postoj ostravské radnice mohl zamyslet nad tím, jestli už nenastal čas alespoň na obyčejné snížení DPH na menstruační potřeby.

Vždyť přece ostatní hygienické potřeby spadají do snížené, tedy 12procentní sazby DPH, tak proč tam nemohou být i vložky či tampony? Anebo ještě lépe: proč je minimálně do škol nedistribuovat zdarma plošně?

Těch pár dní strávených bez stresu, pomoc, při nečekaném nástupu menstruace a celkově důstojnější prožití menstruačních dnů pro dívky za to přece stojí.

Autorka je publicistka a dokumentaristka