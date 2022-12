Vlastimil Válek – ministr, kterému v mediálních výstupech chybí empatie

Česká republika se už nějaký ten čas potýká s nárůstem virových onemocnění a akutních infekcí dýchacích cest. Na to, že je letošní zima náročná, upozorňují lékaři i hygienici a dodávají, že letošní nástup tohoto typu onemocnění je mnohem rychlejší a dynamičtější než kdy dříve. Přibývá chřipek i dalších nemocí a počty nemocných za poslední týden vzrostly až o desítky procent. Praha 6:30 25. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlastimil Válek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je mezi nimi i vysoký počet dětí a dětská oddělení nemocnic se rychle plní. Některé nemocnice už mají problém s kapacitou. Přeplněný stav hlásí například pražská Fakultní nemocnice Bulovka nebo Thomayerova nemocnice, ale obecně se dá říct, že nemocnice situaci zvládají dobře.

To samé však už neplatí o ministru zdravotnictví Vlastimilu Válkovi (TOP 09), který se dlouhodobě projevuje jako jeden z nejméně komunikačně zdatných politiků u nás. Jeho výroky jsou často překvapivě chaotické, neempatické a postrádají elementární orientaci v tématu, jehož má být garantem.

Naposledy to ukázal v debatě kolem nedostatku léků – sirupů Nurofen nebo ibuprofenových čípků. Právě ty jsou nejčastěji užívanými léky pro děti. Poslední měsíce a týdny jich však byl akutní nedostatek a lidé je sháněli prakticky kdekoliv. Třeba i za hranicemi.

Chaotická komunikace

Válek se nejdřív k problematice tolik nevyjadřoval, pak v rozhovoru pro Seznam Zprávy přiznal, že o špatné situaci na trhu ví. K rodičům, kteří léky zoufale sháněli, kde se dalo, si ale neodpustil zbytečně pichlavou až arogantní poznámku, která se navíc nezakládala na pravdivé skutečnosti.

Uvedl, že Nuforen je k dostání v elektronické lékárně a snahu získat regulérně potřebný lék neváhal připodobnit k potřebě koupit si nejnovější model mobilního telefonu. Dodal také, že je jen nutné obvolat „sto lékáren“. Což bylo něco, co tuzemští rodičové dávno udělali a výsledku se bohužel nedočkali.

Lidem, kteří se na prahu epidemie báli o zdraví svých dětí, tak prakticky sdělil, že se jen málo snaží lék hledat.

Jenže to nebyla pravda: ani na internetu nešlo léky sehnat, na což média trvale upozorňovala. A právě Válek by to z podstaty své funkce měl vědět ze všech nejlíp a aktivně lidi ubezpečovat, že o nepříjemné situaci nejen ví, ale hlavně že ji řeší.

Sám od sebe nic takového neudělal a choval se jen reaktivně a zmatečně. Nebylo to přitom poprvé. Válek je svými nepadnoucími přirovnáními poměrně proslulý, stejně jako chaotickou komunikací, v níž často vyjde najevo, že se vlastně v komentované situaci moc neorientuje, nebo to umně skrývá.

Jeden čas měl v oblibě podivné fotbalové metafory, jindy přirovnával lidské zdraví k péče o auto a v období koronavirové epidemie se o povinných rouškách nezdráhal mluvit jako o „povinných prezervativech“.

Lékárny se mezitím Nurofenem a dalšími léky konečně začaly plnit. Lékový úřad vyjednal jejich dodání. I když situace ani zdaleka není optimální, panika, která jejich nedostatek doprovázela, pomalu upadá. To je skvělá zpráva.

Příště by ale pomohlo, kdyby úřadující ministr dokázal s obyvateli mluvit i jinými způsobem než jako robot v lidském těle. Nedostatek léků musel nutně být pro rodiče stres. Válkův přístup, postrádající schopnost tyto lidi z moci své pozice uklidnit a podpořit, pak působil necitlivě a neadekvátně. I jako lékař by si takový přístup měl lépe hlídat, natož coby ministr.

Autorka je komentátorka serveru A2larm