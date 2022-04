Uprchlíci v prezidentském sídle? V Česku aprílový žert

Je 1. dubna a rozhlas vysílá následující zprávu: „Do ubytovávání ukrajinských uprchlíků, prchajících ze svých domovů před ruskými agresory, se zapojili i prezident a jeho manželka. V prezidentském venkovském sídle už našla střechu nad hlavou téměř stovka ukrajinských matek s dětmi. Pro další desítky z nich se z iniciativy prezidentovy manželky upravuje i prostorná vila, kterou má prezidentský pár rovněž k dispozici.“ Komentář Varšava 13:51 1. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polský prezident Andrzej Duda a jeho žena Agata Kornhauser-Duda | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Neuvěřitelné? Pokud jste propadli dojmu, že se jedná o českého prezidenta a jeho ženu, je to neuvěřitelné právem. V případě Miloše a Ivany Zemanových je to skutečně jen aprílový žert, ačkoliv jsou na Hradě pro prezidenta k dispozici tři byty, na Hradčanech Lumbeho vila a v Lánech kromě třípatrového zámku i nepoužívaná vila Amálie v tamní oboře.

Prezident a jeho žena, kterých se zpráva týká, se jmenují Andrzej a Agáta Dudovi a žijí v Polsku. Ve Varšavě mají k dispozici prezidentský palác a pro reprezentační účely palác Belvedere, další čtyři služební vily jsou na polském venkově.

Svým gestem se tamní prezidentský pár nijak nechlubí. Andrzej a Agáta Dudovi udělali prostě jenom to, co spontánně udělala řada jiných polských rodin: poskytli útočiště lidem v nouzi.

Stejně jako to udělal i nespočet rodin v České republice. Nejsou to ale jenom zdejší projevy autentické občanské solidarity, co vzbuzuje u našich západních sousedů obdiv a respekt. Je to i vysoce efektivní způsob, jakým se české úřady vypořádávají s uprchlickou vlnou nevídaných rozměrů.

Statečný premiér

Tradiční česká schopnost improvizace, v Německu někdy považovaná spíš za projev amatérismu, se tváří v tvář nečekaným situacím rázem mění v obdiv. Už při covidu se v Německu ukázalo, že tamní přemíra regulací a puntičkářské lpění na pravidlech zbytečně zpomalovalo průběh očkování.

Totéž v modrém se tam děje teď, kdy ukrajinští uprchlíci, ač je jich v Německu zatím v přepočtu na obyvatele mnohem méně než u nás, čekají až měsíc na úřední registraci, bez níž nemohou do práce ani k doktorovi a nedostanou finanční podporu, i když musí být každému jasné, že hřivny jim banky nikde v Evropě nevymění.

Jinými slovy, viděno zvenčí si Česká republika ve srovnání s Evropou vede v přístupu k ukrajinským uprchlíkům skvěle. A statečný premiér, který jede osobně vyjádřit podporu ukrajinskému prezidentovi do bombardovaného Kyjeva, naštěstí zcela zastíní prezidenta, který se tak kompromitoval podlézáním Vladimiru Putinovi, že mu jeho náhlé odsouzení ruské agrese stěží kdo uvěří.

Tohle by Miloš Zeman mohl napravit snad jedině tím, že by si vzal příklad z Andrzeje Dudy.

Autorka je komentátorka Českého rozhlasu