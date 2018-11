Stejně jako desatero přikázání pro křesťany platilo v Artěku nepsané pravidlo, že kdo bude vzorným pionýrem, dostane se do bolševického ráje.

Místo „nepokradeš“ a „nesesmilníš“ tu frčely mantry „miluj Stalina a posílíš mír“ a „pracující lid potřebuje práci“.

Já jsem si zavřela cestu k červenému šátku a do tábora tím, že jsem řekla pionýrský slib pozpátku: „ijubils deřp imývs yhurd…,“ a tudíž jsem se celá léta musela spokojit s puťákem kolem Ještědu.

Spolu s ukrajinskými podniky na Krymu spadl před pár lety ruské vládě zpět do klína i objekt Artěk, jenž mezitím roky chátral.

Striptérky z Rostova na Donu v čele s majitelem klubu Semkinem se rozhodly tábor zrekonstruovat. Díky exkluzivitě dívek se projekt vydařil, ale stále chybí aktuální nosná idea, která by evokovala ideu ráje.

Striptérky hlasují pro

Putin nedávno přišel s myšlenkou zaplnit celý objekt bronzovými odlitky ruských občanů i cizinců, kteří byli vyznamenáni medailí za upevnění přátelství mezi národy.

Od roku 1999, kdy o udělování této ceny rozhodl bývalý ruský prezident Boris Jelcin, je již vyznamenaných osobností téměř tisíc, včetně našeho bývalého prezidenta Václava Klause a dalších nominovaných, dokonce až z daleké Ostravy.

Striptérky jednohlasně hlasují pro, jelikož spousta vyznamenaných je jim blízká svým naturelem.

Majitel klubu ale namítá, že pokud by sochy byly vyrobeny v životní velikosti, komplet s rukávem i nohavicou, tak by se, vzhledem k rapidně vzrůstajícímu počtu vyznamenaných, do objektu už nevešli žádní pionýři, on si tak nesplní svůj sen z dětství a definitivně to s ním sekne.

Zatím se tedy postavil ke vchodu do areálu automat „Putiňák“, a kdo jde kolem, může zmáčknout tlačítko s nápisem „put in“ a vhodit koncept.

Já tam teda nejedu, dám radši puťák k Ještědu.