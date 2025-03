Nedávno jsem mluvil s jednou Ukrajinkou, kterou znám skoro tři roky. Je zdravotní sestra, utekla s dítětem před válkou, u nás se živí jako uklízečka. Proč? Kdyby si dodělávala zkoušky jako zdravotní sestra, nemohla by živit dítě. Neměla by na to. Komentář Praha 16:30 5. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prahou prošel Pochod vděčnosti. Ukrajinci chtěli vyjádřit poděkování za podporu, kterou jim Česko poskytlo | Foto: Twitter ukrajinské ambasády | Zdroj: Twitter ukrajinské ambasády

Řekla mi, že by dosáhla na dlouhodobý pobyt, pokud by vydělala 550 tisíc korun ročně, ale tolik nevydělá. Takže u nás dál zůstanou v režimu „držitelů dočasné ochrany“. Ten jim ale nezaručuje, že v Česku budou smět zůstat i po konci války – ať už nastane kdykoli.

Martin Fendrych: Asi 15 tisíc bohatších Ukrajinců může požádat o dlouhodobý pobyt. A ti chudší?

Vláda skutečně vydala nařízení, které se váže na lex Ukrajina. Vybraným ukrajinským uprchlíkům od letošního 31. března umožňuje, aby se pokusili dostat mezi držitele dočasné ochrany, kteří budou vybráni pro „zvláštní dlouhodobý pobyt“.

Co znamená, že jde o „vybrané“ ukrajinské uprchlíky? Budou muset mimo jiné splňovat několik podmínek. Mít za sebou dva roky pobytu v režimu dočasné ochrany.

Zaregistrovat se online. Na vyjádření zájmu o dlouhodobý pobyt mají měsíc, a to od 1. do 30. dubna 2025. Během devíti měsíců před podáním žádosti nesmějí patřit mezi příjemce humanitární dávky. Jejich děti musejí chodit do školy.

A teď ty příjmy. Roční hrubý celkový příjem domácnosti musí činit 440 tisíc korun na osobu, za každou další se zvýší o 110 tisíc korun. Moje Ukrajinka by tedy musela brát ročně 550 tisíc hrubého. Měsíčně to podle vládní tabulky činí 45 833 korun. Což nebere. Jinak všechno splňuje.

Ještě zdůrazním, že výše příjmu je určena na domácnost, takže „jde-li o situaci manžel + manželka + 2 děti, jeden nebo oba manželé musí docílit společného ročního úhrnného příjmu 770 tisíc, což je společný měsíční příjem cca 64 tisíc korun.

Jen pro ekonomicky soběstačné...

Jak to stát vymyslel? Zvláštní dlouhodobý pobyt je „určen pro ekonomicky soběstačné rodiny, které nepotřebují žádnou nebo jen minimální podporu od státu“.

Celý systém tohoto dlouhodobého pobytu je nastaven pro bohatší Ukrajinky a Ukrajince, ne pro zhruba 400 tisíc, ale spíš pro 15 tisíc.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) mi napsal, že „pro všechny Ukrajince, kteří k nám utekli před válkou, platí dočasná ochrana. Na té se nic nemění. Dlouhodobý pobyt je určen pro ty, kteří u nás chtějí zůstat déle a mít dlouhodobou perspektivu s možností časem požádat o trvalý pobyt“.

Zdůraznil, že „před platností lex Ukrajina VII Ukrajinci z dočasné ochrany na dlouhodobý pobyt přejít nemohli“.

Chápu, že stát nemá kapacity na to, aby vedl individuální správní řízení se stovkami tisíc žadatelů. Proto postup automatizuje.

Zároveň se mi výše příjmů zdá příliš vysoká. Nabízí se otázka: Chceme tu Ukrajince? Potřebujeme je? Podle mě jednoznačně ano.

Ale hlubší jistotu a větší výhled nabídneme jen asi 15 tisícům z nich. To je málo. Moje známá Ukrajinka, mimořádně pracovitá a inteligentní žena, tuto šanci nedostala. Snad někdy příště.

Autor je spolupracovník deníku Forum 24