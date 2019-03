Atletická lekce z Glasgow

Jediná česká medaile z halového mistrovství Evropy je neúspěch. Oproti poslednímu šampionátu v Bělehradu se sedmi cennými kovy, je to výrazný ústup ze slávy. Týmu sice chyběly tradiční opory Pavel Maslák, Zuzana Hejnová nebo Jakub Holuša, ale to není omluva pro medailově nejhorší výsledek za posledních 20 let. Komentář Glasgow 6:56 4. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Eliška Klučinová a její reakce po nevydařeném skoku na halovém mistrovství v Glasgow | Foto: Andrew Boyers | Zdroj: Reuters

Hejnová by v současné formě jen těžko postoupila do finále a zdravotní problémy, které měli Maslák s Holušou zkrátka k životu sportovce patří. Zastoupit je ale měli jiní a kromě bronzového koulaře Tomáše Staňka to nedokázali.

A nejde jen o samotné medaile. Z 21 českých reprezentantů si ve Skotsku jen Staněk, výškařka Hrubá a tyčkařka Švábíková vylepšili letošní maxima. A to by pro atlety, pokud nejsou v hale nějaké výrazně nestandardní podmínky, mělo být jakýmsi základním dílčím cílem. Výjimkou jsou samozřejmě takticky vedené vytrvalostní běhy. I když třeba domácí Laura Muirová dokázala vyhrát 3 kilometry v nejlepším světovém čase sezóny.

Navíc fanoušci atletiky viděli v Emirates Areně desítky vylepšených osobních rekordů, což ani v jednom případě neplatilo pro české sportovce. Jedním možným vysvětlením je špatné načasování výkonnosti. Samotné splnění limitu pro velkou akci je pro ně kolikrát tak vyčerpávající, že už na šampionát samotný nezbývají fyzické ani psychické síly.

Elitní čas v sólozávodě

A pak jsou tady specifické halové podmínky a nedostatek zkušeností z mezinárodních závodů. Třeba Jan Tesař zaběhl v sólozávodě v pražské Stromovce na trati 400 metrů čas, kterým určitě mohl myslet v Glasgow na finále. V rozběhu se ale před něj dostali po prvním kole rychlejší soupeři a ve snaze vylepšit si pozici upadl.

Medailové ambice měla Simona Vrzalová, které ale forma kulminovala v polovině února. A přestože je šesté místo jejím nejlepším halovým výsledkem napříč mezinárodními šampionáty, tak se i přes viditelnou snahu na vrcholu sezóny svému národnímu rekordu ani nepřiblížila.

Určitě ale neúspěch z Glasgow není indikátorem toho, že to s českou atletikou jde z kopce. Jen prostě musí „nová jména“ posbírat víc zkušeností a dokázat prodat tvrdou tréninkovou dřinu v tu pravou chvíli.