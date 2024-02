Zmíněný příběh napadne každého, kdo slyšel, že Česko náhle rozšířilo veřejnou soutěž na jeden atomový reaktor pro Dukovany a budoucímu vítězi nabídlo výstavbu celkem čtyř reaktorů, po dvou v Dukovanech i Temelíně, všechny o výkonu 1200 megawattů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Holub: Atomové reaktory ze supermarketu

K tomu představitelé vlády v čele s premiérem dodávají, že čtyři reaktory se vyplatí, protože je bude možné koupit za cenu tří.

Přirovnání ovšem kulhá. Na rozdíl od olejů v supermarketu, cena za reaktory nebyla zveřejněna.

K tomu napadá další srovnání. Loni byla ve Finsku po 18 letech dokončena stavba reaktoru Olkiluoto-3. O tom, jaká byla konečné cena, se diskutuje, ale odhady se pohybují okolo 10 miliard eur. To také bylo jedním z důvodů, proč Finové zrušili plán na reaktor Olkiluoto-4.

70 a 65 procent. Všichni zájemci o Dukovany slíbili nadpoloviční zapojení českého průmyslu Číst článek

Proti tomu Češi ještě nezačali stavět první reaktor a už plánují objednat další tři. Jeden reaktor přijde podle údajů vlády na 160 miliard korun, vzhledem k výkonu zhruba stejně jako ve Finsku. V této ceně ovšem chybí náklady na financování, navíc se počítá podle cenové úrovně roku 2020. Přesto se říká, že náklady na čtyři reaktory nepřekročí bilion.

Projekt, který nepůjde zastavit

V obou metaforách se připomíná lehkost, s níž vládní činitelé k výstavbě přistupují. Proč nekoupit čtyři reaktory, když se jednou budou hodit. Pár set miliard nehraje roli.

Závažnost vládního rozhodnutí připomněli jen zástupci podniků soutěžících o zakázku.

„Na dlouhou dobu ovlivní otázku energetické bezpečnosti nebo životní úrovně obyvatel a já doufám, že si Česko vybere správně,“ uvedl jeden z šéfů korejské firmy KHNP s tím, že zdržení ve výstavbě i překročení rozpočtu by mělo na zdejší poměry velmi negativní dopad.

Jinými slovy, bez velkých řečí se rozjíždí projekt, který desítky let nepůjde zastavit, a dosud není jasné, kdo ho bude financovat. Zřejmě to bude státní pokladna, mnoho jiných možností není, ale i stát si přirozeně bude muset půjčit. Jak na to půjde, zatím nebylo zveřejněno.

Otázky a odpovědi: Vláda chce závazné nabídky na čtyři velké jaderné bloky Číst článek

Málokdo by dnes protestoval proti plánům, které mají zajistit dostupnost elektrické energie v příštích desetiletích, zásadní odpor neexistuje ani proti atomu. Přesto se člověk nedokáže zbavit divného pocitu, že tady něco nehraje. Státní rozpočet na každý rok se připravuje řadu měsíců, týdny se o něm diskutuje ve Sněmovně a schodky v řádu stovek miliard se považují za selhání té které vlády.

V případě reaktorů se najednou bavíme o závazcích ještě vyššího řádu a nikdo nevysvětlil, proč se vláda právě k této cestě rozhodla. Náš postup nemá alternativu, mohli by ministři použít oblíbený obrat někdejší kancléřky Angely Merkelové.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy