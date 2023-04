Krize, anebo nejlepší rok? Zisky automobilek trhají rekordy

Nemají to ti výrobci automobilů vůbec snadné. Už jenom se zaposlouchat do výčtu problémů, kterým museli v minulém roce čelit, může slabým povahám způsobit těžké nervové stavy. Tuzemské Sdružení automobilového průmyslu například dodnes připomíná, že největšími problémy byly „dozvuky pandemie a pokračující krize v dodávkách polovodičů“, k tomu se „přidaly ještě drahé energie“ a „navíc klesly prodeje aut – v Česku o sedm procent, v celé EU o pět“. Komentář Praha 10:57 6. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výroba ve Škoda Auto | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Ještě počátkem roku 2023 byla situace napjatá, některé směny se zastavily, netajil další potíže šéf automobilového sdružení Martin Jahn při rozhovoru v České televizi.

Když člověk vyslechne, s čím vším musí výrobci bojovat, tak skoro začíná přemýšlet, jestli továrníkům nějak nepomoci. Třeba by jim mohl Parlament odhlasovat nějaké dotace, které by jim třeba zlevnily těžko dostupné úvěry anebo doplatily náklady na zaměstnance, kteří dnes v rozpacích stojí nad zastavenými pásy.

Peníze ani žádnou jinou pomoc ovšem automobilkám nepošle člověk, který si náhodou přečte analýzu poradenské společnosti Ernst & Young z počátku dubna. Dočte se v ní zcela nečekaně, že „automobilový průmysl uhání od rekordu k rekordu“.

Takovou oslavu zasluhují údaje o tom, že 16 největších koncernů světa loni zvýšilo obrat o 18 procent, zisk o 16 procent. Jinými slovy zisk vyrostl z roku na rok o 22 miliard eur, což je částka, která nemá daleko k hrubému domácímu produktu Česka.

Paradoxní ekonomický jev

Smršť miliard není třeba dále komentovat, snad jen stojí za to připomenout, že největší obrat vykazuje Volkswagen, který těsně předstihl Toyotu. V obou případech jde o firmy, které mají továrnu v Česku, takže prosperita se týká i tuzemska.

Vysvětlit paradox, jak se při nižším prodeji může zlepšit výnos a hlavně zisk, vysvětlili experti Ernst & Young prostými slovy: „Minulý rok byl ve znamení potíží s dodávkami dílů a zároveň vyrostla poptávka především po luxusnějších autech. Výrobci mohli nasadit vyšší ceny a to jim zajistilo rekordní obrat i zisky.“

Budiž to výrobcům přáno, zvláště ze strany Česka, jehož ekonomika na automobilkách závisí. Jen není úplně jasné, proč se dosud ozývají nářky, jak těžko výrobci přežívají v této zlé době.

Může to být obvyklý lobbismus, který chce vylepšit pozici továrníků na tuzemském trhu. Spíše však jde o to, zakrýt paradoxní ekonomický jev. Data o exportu svědčí dostatečně, že automobilové továrny mohutně zvýšily zisk také v Česku, ovšem celá tuzemská ekonomika se propadla do recese. Neznamená to nic špatného, lze však v této souvislosti připomenout, že zahraniční investoři nemuseli se stahováním svých zisků tolik spěchat.

